На данный момент военное положение в Украине официально продлено до 2 августа 2026 года.

До какого числа продлена мобилизация в Украине, читайте в нашем материале.

До какого числа продлена мобилизация в Украине

На данный момент мобилизация продлена до 2 августа 2026 года.

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Напомним, с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года военное положение и мобилизацию в Украине уже неоднократно продлевали, и каждый раз на 90 дней.

Сколько продлится в Украине мобилизация и возможна ли демобилизация после отмены военного положения

Адвокат, партнер АО RELIANCE Ирина Цыбко в комментарии для Фактов ICTV рассказала, что пока нет окончательного ответа, продолжат ли в будущем военное положение и мобилизацию. Однако, учитывая текущую ситуацию на фронте, вероятность их очередного продолжения остается высокой.

По словам юристки, даже в случае достижения мирных договоренностей прекращение военного положения само по себе не запустит процесс демобилизации. Для этого нужно отдельное решение.

Сначала Президент Украины должен издать указ о завершении мобилизации, а Верховная Рада должна его утвердить. Только после прохождения этой процедуры мобилизация будет официально прекращена.

Однако, как отметила Ирина Цыбко, это не значит, что все военные одновременно покинут службу. Демобилизация является сложным процессом, требующим времени. Необходимо провести организационные мероприятия, осуществить ротации и отвод подразделений, завершить юридическое оформление и только после этого постепенно увольнять военнослужащих.

Кто из военных может оставить службу после завершения мобилизации

Адвокат обратила внимание, что после отмены военного положения и объявления демобилизации порядок увольнения будет зависеть от условий, на которых военный проходит службу.

Те военнослужащие, у которых срочные контракты, не прекратят службу автоматически сразу после завершения мобилизации. Их договоры будут оставаться в силе до истечения определенного срока.

– У тех, у кого срочные контракты, они будут действовать, то есть такие военные должны служить до конца срока контракта или увольняться со службы по предусмотренным законом обстоятельствам, если такие у них имеются. Но по окончании контракта их должны уволить со службы, – рассказала Ирина Цыбко.

Отдельная ситуация касается военных, которые заключат новые мотивационные контракты. Для них дата завершения общей мобилизации не будет единственным условием для увольнения, поскольку такие контракты имеют конкретный срок действия.

Речь идет о механизме, предусмотренном постановлением Кабинета Министров №768 от 12 июня 2026 года. Документ вводит обновленную систему мотивационных контрактов и определяет правила получения отсрочки от мобилизации.

Какие категории могут подписать мотивационный контракт

Новый вид контракта доступен для нескольких групп:

граждан Украины, не проходящих военную службу;

военнослужащих, призванных во время мобилизации;

отдельных категорий действующих контрактников;

иностранцев, обладающих правом проходить службу в определенных военных формированиях.

Вместе с тем, законодательство устанавливает категории лиц, которые не могут воспользоваться такой возможностью.

К ним относятся военные, уже имеющие контракт, заключенный в соответствии с постановлением Кабмина №153, лица в возрасте от 60 лет, подписавшие контракт на прохождение военной службы, курсанты военных учебных заведений, а также граждане, освобожденные из мест лишения свободы условно-досрочно для дальнейшего прохождения службы.

Сколько будет продолжаться служба по новым контрактам

Как пояснила Ирина Цыбко, военные, чьи предварительные контракты были продлены автоматически или действовали до завершения особого периода или объявления о демобилизации, также могут перейти на новый контракт.

– Если ваш предыдущий контракт был автоматически продлен или подписан “до конца особого периода/объявления демобилизации”, вы имеете полное право перейти на новый контракт. Его срок начнет отсчитываться с момента подписания, – отметила адвокат.

Ирина Цыбко также призвала военнослужащих внимательно проверять документы перед подписанием. По ее словам, контракт должен соответствовать официальной форме, утвержденной постановлением №768, поскольку раньше во время действия постановления №153 возникали ситуации, когда вместо специальных контрактов военным предлагали стандартные документы.

Освобождение и отсрочки от мобилизации после службы по новым контрактам

Как рассказала юрист Юридической компании Муренко, Курявый и Партнеры Александра Капитула Фактам ICTV, введение так называемых мотивационных контрактов призвано урегулировать вопрос прогнозируемости прохождения военной службы в условиях военного положения. По ее словам, новый механизм содержит ряд правовых пробелов, которые могут возникать во время его практического применения.

Адвокат отметила, что больше всего вопросов вызывают порядок увольнения военнослужащих после завершения действия контракта, а также процедура оформления отсрочки от последующего призыва по истечении определенного срока службы.

– Мотивационный контракт не означает полного освобождения лица от исполнения воинского долга. Он только предусматривает установленную законодательством возможность получения определенного периода отсрочки после завершения службы, – подчеркнула Александра Капитула.

По словам юристки, дополнительные риски связаны с тем, что механизм введен в рамках экспериментального проекта. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 12 июня 2026 года № 768, срок реализации такого эксперимента составляет два года. Поэтому остается открытым вопрос, насколько стабильными будут правовые гарантии для военнослужащих после завершения этого периода.

Как пояснила Александра Капитула, при прекращении действия постановления или завершении экспериментального проекта без внесения соответствующих изменений в законодательство могут возникнуть трудности с последующим применением отдельных гарантий. В частности, это может относиться к механизму предоставления отсрочки после прохождения службы.

Юрист обратила внимание, что условия такого контракта необходимо рассматривать не отдельно, а во взаимосвязи со всей системой законодательства Украины.

Когда может завершиться мобилизация для военных, которые подпишут новые контракты

Пункт 17 Типового контракта предусматривает, что военнослужащий соглашается выполнять условия с учетом возможных изменений законодательства. Закон Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей определяет, что уже установленные социальные гарантии не могут быть отменены или сужены.

Однако, как отметила адвокат, существует юридическая особенность: государство может не отменять саму гарантию, но одновременно изменять правила и условия ее реализации.

Подобная ситуация уже возникала при изменении порядка выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащим, когда пересматривались не сами выплаты, а критерии, по которым они назначались.

Таким образом, правовая защита военных, заключающих мотивационные контракты, будет в значительной степени зависеть от стабильности законодательства и соблюдения принципа правовой определенности.

По мнению Александры Капитулы, экспериментальный проект – попытка создать более предполагаемые условия прохождения военной службы и ввести дополнительные мотивационные механизмы для комплектования Сил обороны.

Этот механизм носит ограниченный характер и не решает в целом вопрос определения сроков службы и демобилизации для всех военнослужащих. Его эффективность будет зависеть от того, будут ли ключевые положения эксперимента в дальнейшем закреплены на уровне закона.

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