По Украине не планируют применять графики отключения электроснабжения в течение субботы, 27 июня.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Национальной энергетической компании Укрэнерго.

Графики отключения света на 27 июня не будут применяться

По информации Укрэнерго, завтра, в субботу, не планируется применение графиков отключения света на территории Украины.

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Однако в компании просят потребителей перенести пользование мощными электроприборами на дневное время – с 10:00 до 16:00.

В то же время в Укрэнерго призывают украинцев бережно потреблять электричество в течение вечерних часов, а именно с 18:00 до 22:00.

Ситуация в энергосистеме 26 июня

По состоянию на утро 26 июня, произошли новые обесточивания в Полтавской, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областях в результате российских дроновых и ракетных атак.

Как сообщали в Укрэнерго, утром были обесточены два населенных пункта в Полтавской области из-за неблагоприятных погодных условий.

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