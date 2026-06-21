Украинский музыкант и лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук показал редкую фотографию своих детей в День отца, который ежегодно отмечается в третье воскресенье июня.

Вакарчук показал фото своих детей в День отца

По словам музыканта, для него стали лучшими днями на Земле день рождения его детей – Ивана и Соломии.

– Я никогда не думал, что у меня будут самые лучшие дни на Земле. Вот когда они прекрасны просто потому, что они есть. Но именно такими стали для меня дни рождения Ивана и Соломейки. Родившиеся с разницей в год и два дня, они всегда отмечают их вместе. И растут вместе. И учатся вместе. Слово вместе – это о них, – заявил Вакарчук.

Как отметил лидер группы Океан Эльзы, как папа он желает своим детям прожить долгую, счастливую и наполненную светом жизнь.

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– А чего еще может желать отец? Их счастье – мое счастье! А еще я очень благодарю их прекрасную маму Женю. И в их дни рождения. И каждый день, – добавил он.

Святослав Вакарчук воспитывает двоих детей. Сын Иван родился в 2021 году, а дочь Соломия – в 2022 году.

Матерью детей является продюсер и соучредитель кинокомпании Radioaktive Film Евгения Яцута. Хотя раньше Вакарчук тщательно оберегал личную жизнь от публичности, однако теперь периодически публикует семейные снимки.

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