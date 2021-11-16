Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) приостановило процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором российского газопровода Северный поток-2.

Как отмечается в заявлении немецкого регулятора, оператор Nord Stream 2 AG пока имеет не ту организационную структуру, которая отвечала бы законам ФРГ.

– Федеральное сетевое агентство Германии сегодня приостановило процедуру сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора. После тщательного изучения документации регулятор пришел к выводу, что сертифицировать оператора газопровода Северный поток-2 можно лишь в том случае, если у него будет юридическая организационная структура, соответствующая немецкому законодательству, — отмечается в сообщении.

Так, компания Nord Stream 2 AG имеет швейцарскую регистрацию. В то же время в Германии настаивают, что оператором газопровода должно быть немецкое юридическое лицо.

Процедура сертификации приостановлена до завершения создания в Германии дочерней компании Nord Stream 2 AG для эксплуатации немецкого участка газопровода.

– Это дочернее предприятие станет владельцем и оператором немецкого участка газопровода. Сама дочерняя компания должна отвечать требованиям немецкого закона об энергетике для независимого оператора транспортной сети, – подчеркивается в заявлении регулятора.

Новосозданной компании должны передать активы и кадровые ресурсы. И только после того, как германский регулятор проверит всю документацию, сертификацию Северного потока-2 могут возобновить.

О таком решении поставлены в известность Министерство экономики и энергетики Германии, а также Еврокомиссия.

По прогнозу западных СМИ, запуск российского газопровода Северный поток-2 может затянуться до мая 2022 года, а ввод его в эксплуатацию зависит от ситуации в сфере энергетики в Европе.

Между тем, сразу две украинские компании получили разрешение присоединиться к процессу сертификации оператора Северного потока-2. Так, Федеральное сетевое агентство Германии удовлетворило заявку НАК Нафтогаз Украины, а также Оператора ГТС Украины.

Источник: Федеральное сетевое агентство Германии