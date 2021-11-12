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Факты / Украина / Политика

США включили в оборонный бюджет поправки против СП-2 – реакция Зеленского

Валентина Летяк редактор ленты
Володимир Зеленський

Палата представителей США включила в закон о расходах на безопасность в 2022 году (NDAA) поправки, которые будут противодействовать реализации российского газопровода Северный поток-2. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность американским депутатам.

– Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Мы благодарны Палате представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит Северный поток-2. Обращаемся ко всем друзьям Украины и Евросоюза в Сенате США относительно поддержки такой нормы и на уровне Сената, – написал глава государства в Twitter.

 

То есть для вступления в силу их должен поддержать Сенат, а затем подписать президент США Джо Байден.

Ранее группа американских сенаторов инициировала введение новых санкций против компании Nord Stream 2 AG – оператора российского газопровода Северный поток-2.

Они предлагали внести поправку в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год и предусмотреть санкции против оператора газопровода. Санкции ориентированы конкретно на остановку Северного потока-2.

По мнению инициаторов поправок, отказ Вашингтона от части санкций против Северного потока-2 в начале 2021 года повлек за собой более агрессивное поведение России.

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Фото: Офис президента

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