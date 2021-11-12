США включили в оборонный бюджет поправки против СП-2 – реакция Зеленского

Палата представителей США включила в закон о расходах на безопасность в 2022 году (NDAA) поправки, которые будут противодействовать реализации российского газопровода Северный поток-2. Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность американским депутатам.

– Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Мы благодарны Палате представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит Северный поток-2. Обращаемся ко всем друзьям Украины и Евросоюза в Сенате США относительно поддержки такой нормы и на уровне Сената, – написал глава государства в Twitter.

Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників ???????? за включення до #NDAA поправки, яка зупинить «Північний потік – 2». Звертаємось до всіх друзів ???????? та ???????? у Сенаті США щодо підтримки такої норми й на рівні Сенату. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2021

То есть для вступления в силу их должен поддержать Сенат, а затем подписать президент США Джо Байден.

Ранее группа американских сенаторов инициировала введение новых санкций против компании Nord Stream 2 AG – оператора российского газопровода Северный поток-2.

Они предлагали внести поправку в оборонный бюджет США на 2022 финансовый год и предусмотреть санкции против оператора газопровода. Санкции ориентированы конкретно на остановку Северного потока-2.

По мнению инициаторов поправок, отказ Вашингтона от части санкций против Северного потока-2 в начале 2021 года повлек за собой более агрессивное поведение России.