Запуск российского газопровода Северный поток-2 может затянуться до мая 2022 года. Издание Bloomberg пишет, что его ввод в эксплуатацию зависит от ситуации в сфере энергетики в Европе.

Сертификация немецким регулятором российского газопровода может продолжаться до 8 мая 2022 года. Именно до этой даты Еврокомиссия и Германия могут рассматривать этот вопрос.

Bloomberg отмечает, что процесс будет проходить по следующему сценарию: до 8 января 2022 года решение о сертификации должно выдать Федеральное сетевое агентство Германии, далее решение передадут Европейской комиссии, у которой есть два месяца на рассмотрение этого вопроса, процесс которого могут пролонгировать еще на два месяца.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Северный поток-2 может быть запущен “на следующий день” после нормативного подписания документа.

Эксперты должны оценить, соответствует ли газопровод рыночным правилам ЕС, запрещающим одной компании быть одновременно владельцем трубопровода и поставщиком газа. В начале октября депутаты Европарламента усомнились в соответствии Северного потока-2 этому правилу и направили соответствующее письмо комиссару ЕС по энергетике Кадре Симсон.

Bloomberg отмечает, что решение комиссии не может остановить проект, но может задержать его одобрение.

В октябре в Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что Украина может получить совещательный голос по сертификации Северного потока-2.

НАК Нафтогаз и Оператор ГТС Украины подали соответствующую заявку в Bundesnetzagentur.