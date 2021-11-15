Аргументы против монополии: сертификация оператора Северного потока-2 пройдет при участии украинских компаний

Сразу две украинские компании приобщили к процессу сертификации оператора обходного газопровода Северный поток-2.

Федеральное сетевое агентство Германии (BundesNetzAgentur, BNetzA) удовлетворило заявку Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины, а также Оператора ГТС Украины.

— Мы приветствуем решение BNetzA и готовы предоставить регулятору свою юридическую позицию уже в ближайшее время. Она основывается на том, что Северный поток-2 не может быть сертифицирован без обеспечения его полного соответствия европейскому и международному законодательству. Рассчитываем на то, что BNetzA учтет наши доводы должным образом, — прокомментировал это решение председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко.

В нацкомпании надеются, что приобщение Нафтогаза к сертификации оператора Северного потока-2 обеспечит большую прозрачность процесса. И добавляют, что Северный поток-2 не соответствует целому ряду требований европейского законодательства. Оператор находится в зависимости от Газпрома.

Кроме того, не обеспечен доступ других заказчиков к транспортировке газа через Северный поток-2 на всей протяженности газопровода (от начальной точки в России до конечной в Германии), как этого требует законодательство.

— Запуск Северного потока-2 усилит доминирующее положение Газпрома и нанесет удар по конкуренции на рынках Словакии, Венгрии, Чехии, Австрии и других европейских стран. Регулятор должен это учесть, — отметил Юрий Витренко.

В операторе ГТС Украины добавляют, что Северный поток-2 является коммерчески неоправданным, поскольку призван усилить доминирование Газпрома на европейских газовых рынках и является неотъемлемой частью агрессии России против Украины.

Россия неоднократно сокращала и ограничивала поставки газа в Европу и Украину по политическим причинам. Сертификация же ПП2 позволит и в дальнейшем без помех использовать транзит как политическое оружие против Германии и Европы.

Кроме того, Северный поток-2 искажает конкуренцию между другими транзитными маршрутами, в частности с украинской ГТС и газопроводом Ямал через Польшу. Это лишает поставщиков, в частности из Центральной Азии, доступа к газотранспортной сети.

Сертификация российского газопровода ослабит европейскую энергетическую безопасность, поскольку украинский транзитный маршрут из России в Европу фактически будет остановлен.

Как объясняют в ОГТСУ, Северный поток и Северный поток-2 будут транспортировать газ через единый подводный коридор, а это более рискованно, чем транзит несколькими независимыми сухопутными и подводными маршрутами с достаточной дополнительной пропускной способностью.

— Наша компания выступает решительно против любого проекта, что угрожает национальной безопасности нашей страны, старается обойти законы ЕС, или ослабляет энергетическую безопасность Европы. Украинский народ является конечным акционером ОГТСУ, и наша обязанность – защищать интересы государства. Поэтому, когда Nord Stream-2 AG подала заявку на сертификацию как независимый оператор транспортировки газа, мы не могли стоять в стороне. Мы должны вмешаться в этот процесс, выразить серьезные возражения и привести правовые аргументы, – отмечает генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Напомним, решение о даче согласия или отказа в сертификации оператора Северного потока-2 должны принять до 8 января 2022 года.