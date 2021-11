Местные жители Индии страдают от наводнения, спровоцированного чрезмерными дождями. В частности, непогода охватила южный индийский штат Андхра-Прадеш.

По данным иностранных СМИ, в результате сильного наводнения на территории Индии погибли по меньшей мере 30 людей. Жертв может быть гораздо больше.

The state government ordered free distribution of rice, dal, edible oil, potatoes and onion to the flood-affected familieshttps://t.co/j5Sx5bq2vh#AndhraPradesh

