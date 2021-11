В Грузии кот прервал прямой эфир политического шоу

В Грузии кот неожиданно появился в прямом эфире политического ток-шоу. Во время дискуссии между ведущим программы и приглашенным гостем кот резко выпрыгнул на стол. Инцидент произошел в студии телеканала Кавкасия.

Участники эфира отреагировали на появление животного в кадре улыбкой. Ведущий программы Давид Акубардия рассказал, что кота зовут Какуца. Гость студии Гедеванц Попхадзе пошутил, что четырехлапый хотел приобщиться к диалогу.

Ведущий попросил кота слезть со стола, но тот на это не отреагировал и начал облизывать свой хвост, после чего подошел к гостю, чтобы тот его погладил.

После инцидента Кит Какуца стал звездой международной прессы — о нем написал ряд изданий из разных стран.

Kakutsa the cat stole the show when it interrupted live TV in Georgia ???? pic.twitter.com/hDgXx14EtO

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 20, 2021