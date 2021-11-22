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В Грузии кот прервал прямой эфир политического шоу

Людмила Богданова редактор ленты
В Грузии кот прервал прямой эфир политического шоу

В Грузии кот неожиданно появился в прямом эфире политического ток-шоу. Во время дискуссии между ведущим программы и приглашенным гостем кот резко выпрыгнул на стол. Инцидент произошел в студии телеканала Кавкасия.

Участники эфира отреагировали на появление животного в кадре улыбкой. Ведущий программы Давид Акубардия рассказал, что кота зовут Какуца. Гость студии Гедеванц Попхадзе пошутил, что четырехлапый хотел приобщиться к диалогу.

Ведущий попросил кота слезть со стола, но тот на это не отреагировал и начал облизывать свой хвост, после чего подошел к гостю, чтобы тот его погладил.

После инцидента Кит Какуца стал звездой международной прессы — о нем написал ряд изданий из разных стран.

В марте этого года в Румынии на телеведущую Миреллу Вайду в прямом эфире напала обнаженная женщина. Инцидент произошел в студии телеканала Antena 1.

Обнаженная гражданка прорвалась сквозь охрану, выбежала на съемочную площадку и швырнула в телеведущую большой камень. Однако один из охранников быстро отреагировал и спас Миреллу Вайду.

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