В Румынии на телеведущую напала обнаженная женщина — момент попал на видео

На телеведущую румынского канала Antena 1 Миреллу Вайду во время прямого эфира набросилась обнаженная женщина.

Во время выступления Вайды раздетая неизвестная женщина, прорываясь сквозь охрану, выбежала на съемочную площадку и швырнула в телеведущую огромный камень.

К счастью, охрана сработала мгновенно и Мирелла Вайда не пострадала.

После того, как видео нападения нападения на телеведущую в Румынии появилось на YouTube, руководство телеканала прокомментировал ситуацию.

Так, было установлено, что неадекватная женщина с кирпичом в руке вошла в студию через незапертую заднюю дверь.

Охрана задержала нападавшую и передали ее в руки полиции и медиков. Расследование по делу нападения на телеведущую продолжается.

Ведущая CNN расплакалась в прямом эфире

В начале января американская корреспондентка Сара Сиднер расплакалась во время прямого включения возле клиники с больными коронавирусом в Лос-Анджелесе.

Находясь на связи с телеканалом CNN, журналистка сообщала о росте летальных случаев Covid-19.

На моменте рассказы о семьях, которые из-за коронавируса потеряли родных, Сара Сиднер замолчала, затаила дыхание, а из глаз покатились слезы.