Барбадос вышел из-под власти британской монархии и стал республикой

Остров Барбадос, расположенный в Карибском море, 30 ноября официально стал республикой и вышел из-под правления британской монархии. С сегодняшнего дня Барбадос – самая молодая республика в мире.

В ночь на 30 ноября, когда часы пробили 12, флаг королевского стандарта спустили над переполненной площадью Героев в столице Барбадоса Бриджтауне, а также объявили о переходе Барбадоса к новому конституционному статусу.

Here are a few highlights from the Ceremony to declare Barbados a Republic and Inauguration of the President of Barbados in National Heroes’ Square! #MyBarbados #LoveBarbados #VisitBarbados #CelebratingWhoWeAre pic.twitter.com/Rp4kN0icqO

Присягу на верность своей стране принесла бывшая судья 72-летняя Сандра Мейсон. Она же заняла должность президента Барбадоса.

Новую главу страны приветствовали сотни людей на мосту Чемберлен, а во время исполнения национального гимна раздался салют из 21 пушки.

A look at the fireworks displays from National Heroes Square, Bridgetown & other sites across the nation #BIM5 pic.twitter.com/Scb8Umk56f

Церемонию также посетила барбадосская певица Рианна, которую объявили национальным героем.

От королевской семьи на церемонию прибыл сын королевы Елизаветы II принц Чарльз.

Со своей стороны, Елизавета II направила Барбадосу поздравление со знаменательным днем ​​и пожелала счастья, мира и процветания.

The Prince of Wales is attending the Presidential Inauguration Ceremony to mark Barbados’ transition to a Republic within the Commonwealth. pic.twitter.com/b91Etx3gmg

