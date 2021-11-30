Барбадос вышел из-под власти британской монархии и стал республикой

Остров Барбадос, расположенный в Карибском море, 30 ноября официально стал республикой и вышел из-под правления британской монархии. С сегодняшнего дня Барбадос – самая молодая республика в мире.

В ночь на 30 ноября, когда часы пробили 12, флаг королевского стандарта спустили над переполненной площадью Героев в столице Барбадоса Бриджтауне, а также объявили о переходе Барбадоса к новому конституционному статусу.

Barbados is officially a Parliamentary Republic Here are a few highlights from the Ceremony to declare Barbados a Republic and Inauguration of the President of Barbados in National Heroes’ Square! #MyBarbados #LoveBarbados #VisitBarbados #CelebratingWhoWeAre pic.twitter.com/Rp4kN0icqO — Visit Barbados (@Barbados) November 30, 2021

Присягу на верность своей стране принесла бывшая судья 72-летняя Сандра Мейсон. Она же заняла должность президента Барбадоса.

Новую главу страны приветствовали сотни людей на мосту Чемберлен, а во время исполнения национального гимна раздался салют из 21 пушки.

#BIMRepublic: Happy Independence Day Barbados! A look at the fireworks displays from National Heroes Square, Bridgetown & other sites across the nation #BIM5 pic.twitter.com/Scb8Umk56f — Kevz Politics (@KevzPolitics) November 30, 2021

Церемонию также посетила барбадосская певица Рианна, которую объявили национальным героем.

– Республика Барбадос отправилась в свое первое плавание, – сказала Мэйсон в своей инаугурационной речи.

От королевской семьи на церемонию прибыл сын королевы Елизаветы II принц Чарльз.

— С самых темных времен нашего прошлого и ужасных зверств рабства, которое навсегда запятнало нашу историю, люди этого острова прокладывали свой путь с необычайной силой духа, — сказал наследник британского престола.

Со своей стороны, Елизавета II направила Барбадосу поздравление со знаменательным днем ​​и пожелала счастья, мира и процветания.

The Prince of Wales is attending the Presidential Inauguration Ceremony to mark Barbados’ transition to a Republic within the Commonwealth. pic.twitter.com/b91Etx3gmg — The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 30, 2021

30 сентября парламент Барбадоса проголосовал за внесение изменений в конституцию страны, которые лишают королеву Великобритании Елизавета II статуса правителя островной страны.

В октябре парламент Барбадоса избрал первого президента в истории страны. Голосование прошло в парламенте Барбадоса: 27 депутатов отдали свои голоса за Мэйсон, против были – 18 законодателей.

Республика Барбадос – островное государство в Карибском море со столицей Бриджтаун. Ближайшими островами являются Сент-Винсент и Гренадины и Сент-Люсия, которые лежат к западу от острова. В стране проживает около 300 тыс. человек.

Со времени первых британских поселенцев в 1620-х годах и до обретения независимости в 1966 году, Барбадос находился под непрерывным британским контролем. После 1966 остров сохранял формальную связь с британской монархией.