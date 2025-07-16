Зеленский: важно, что Трамп сам видит ложь Путина
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп начинает осознавать лживую тактику российского диктатора Владимира Путина.
Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Newsmax.
— Трамп понимает, что Путин ему врет. И важно, что он видит это сам, а не слышит от кого-то другого, — подчеркнул Зеленский.
Зеленский: США осознают, что Украина не должна проиграть войну
Глава государства также подчеркнул, что Украина поддерживала все инициативы по прекращению огня, тогда как Россия продолжала атаки.
— США понимают, что Украина не должна проиграть эту войну. Путин теряет много военных, посылая их на смерть. Все эти осознания — важны, — добавил он.
Зеленский отметил, что в этом месяце Украина достигла прорыва в оборонных системах и сейчас главным приоритетом является получение систем Patriot.
— Я благодарен за позитивный сигнал от Белого дома и лично Президента по поддержке, — резюмировал президент.
Напомним, Трамп признал, что несколько раз думал, что мирное соглашение с Россией возможно, однако события, в частности новые удары по Киеву, изменили его отношение.
В разговоре президент также упомянул о своей инициативе дать России 50 дней на прекращение огня, иначе против нее будут введены строгие тарифы.