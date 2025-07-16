Зеленский: важно, что Трамп сам видит ложь Путина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп начинает осознавать лживую тактику российского диктатора Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу Newsmax.

— Трамп понимает, что Путин ему врет. И важно, что он видит это сам, а не слышит от кого-то другого, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский: США осознают, что Украина не должна проиграть войну

Глава государства также подчеркнул, что Украина поддерживала все инициативы по прекращению огня, тогда как Россия продолжала атаки.

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— США понимают, что Украина не должна проиграть эту войну. Путин теряет много военных, посылая их на смерть. Все эти осознания — важны, — добавил он.

Зеленский отметил, что в этом месяце Украина достигла прорыва в оборонных системах и сейчас главным приоритетом является получение систем Patriot.

— Я благодарен за позитивный сигнал от Белого дома и лично Президента по поддержке, — резюмировал президент.

Напомним, Трамп признал, что несколько раз думал, что мирное соглашение с Россией возможно, однако события, в частности новые удары по Киеву, изменили его отношение.

В разговоре президент также упомянул о своей инициативе дать России 50 дней на прекращение огня, иначе против нее будут введены строгие тарифы.

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