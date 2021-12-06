Американские официальные лица обдумывают широкий набор санкций против России в преддверии телефонного разговора президентов США и РФ.

По информации источников, приближенных к участникам дискуссии, ограничения будут касаться ближайшего окружения президента России Владимира Путина. Санкции призваны удержать его от вторжения в Украину.

Известно, что новые экономические санкции могут быть направлены на различные секторы и касаться производителей энергии, российских банков и ведущих российских олигархов.

Последним, в частности, могут ограничить возможность путешествовать и потенциально отрезать доступ к американским банковским и кредитным системам.

Два источника, приближенные к американским официальным лицам, отмечают, что среди вариантов, которые обдумываются, есть также отключение России от международной платежной системы SWIFT, что предусмотрено рекомендациями Европарламента по выстраиванию долгосрочной стратегии ЕС в отношениях с РФ.

Продолжается серьезная дискуссия и относительно отказа российским производителям энергии в долговых рынках.

– Мы собрали довольно агрессивный пакет. Если Россия вторгнется в Украину, США и Европа введут худшие экономические санкции, которые когда-либо были введены, – отметил один из американских чиновников.

Сейчас известно, что окончательные решения о введении новых санкций не приняты. Пока администрация Байдена для координации действий ведет переговоры по этому вопросу с европейскими партнерами, которые имеют более тесные экономические отношения с Россией.

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина состоится 7 декабря.

Причиной звонка стало наращивание российских войск на украинской границе, что рассматривается как признак потенциального вторжения.

После разговора с главой Кремля Джо Байден намерен пообщаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.