Переговоры президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина закончились.

Вместо запланированного часа, общение глав государств длилось вдвое дольше.

Разговор президентов начался довольно доброжелательно.

Джо Байден заявил, что рад видеть Владимира Путина и добавил, что сожалеет из-за того, что им не довелось встретиться во время саммита G20.

Вместе с тем, глава Соединенных Штатов выразил надежду, что в следующий раз ему удастся встретиться с Путиным лично.

Видеозвонок президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина 7 декабря провели из-за наращивания российских войск на украинской границе.

Теперь после разговора с главой Кремля Джо Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.