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Байден выступит перед лидерами обеих палат Конгресса после разговора с Путиным

Татьяна Забожко редактор ленты
Джо Байден - 46 президент США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступит перед лидерами обеих палат Конгресса по итогам разговора с главой РФ Владимиром Путиным 7 декабря.

По словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана, произойти это должно в ближайшее время.

– Байден уже поговорил с лидерами Франции, Германии, Италии и Великобритании. Далее запланировано выступление перед лидерами обеих палат Конгресса, – сообщил Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме 7 декабря.

Переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским Джо Байден проведет в четверг, 9 декабря.

Советник по национальной безопасности уточнил, что во время разговора с Путиным президент США четко отметил, что Соединенные Штаты настроены ответить на дальнейшую эскалацию России “конкретными и решительными шагами”.

Также Джейк Салливан отметил, что США в случае эскалации будут содействовать дополнительной обороне Украины и укреплению позиций союзников по НАТО на восточном фланге .

Фото: Getty Images

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