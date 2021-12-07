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Факты / Украина / Политика

В ОПУ подтвердили запланированные переговоры Зеленского и Байдена

Марта Бондаренко редактор ленты
Володимир Зеленський

В Офисе президента подтвердили, что сегодня запланированы переговоры президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Однако сначала американский президент должен поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

– Было также договорено провести телефонный разговор Владимира Зеленского и Джозефа Байдена после переговоров между президентами Соединенных Штатов и России, – говорится в заявлении ОПУ.

Накануне Владимир Зеленский пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Во время разговора президент Украины отметил безальтернативность процесса мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Поэтому стороны обсудили меры, которые должна предпринять Украина, чтобы активизировать этот процесс.

Напомним, сегодня президенты США и Российской Федерации проведут длительные переговоры в формате видео-конференции. Разговор Байдена и Путина начнется в 17.00 по киевскому времени.

Ранее Белый дом сообщил о предстоящих переговорах Джо Байдена с Владимиром Зеленским.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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