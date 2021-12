Число погибших в результате торнадо и штормов, обрушившихся на выходных в шести штатах США, увеличилось до 88, в том числе 74 в штате Кентукки.

Президент Джо Байден в понедельник вечером объявил о масштабном бедствии в Теннесси и о чрезвычайной ситуации в Иллинойсе. Кроме того, он выдал распоряжение о федеральной помощи для штатов.

Власти штата Кентукки заявили, что количество жертв стихии сейчас составляет 74 человека, но число будет расти. Возраст жертв колеблется от 5 месяцев до 86 лет. Более 100 человек считаются пропавшими без вести.

Официальный представитель Национальной метеорологической службы в Падуке сообщил телеканалу CNN, что разрушительный смерч продвигался по земле на протяжении как минимум 128 миль (более 205 км).

“I saw a level of devastation that was only rivaled by the compassion and love of neighbors.”

О торнадо также сообщалось в Арканзасе, Иллинойсе, Миссисипи, Миссури и Теннесси, но особенно сильно пострадал Кентукки.

DEC 13: Updated map highlighting areas that will be surveyed today along with areas that have already been surveyed. Tornado Damage Surveys will continue over the next several days. #KYwx #INwx pic.twitter.com/ah6x2CqVhz

— NWS Louisville (@NWSLouisville) December 13, 2021