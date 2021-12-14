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Количество жертв торнадо в США увеличилось до 88 человек

Марта Бондаренко редактор ленты
Торнадо в США

Число погибших в результате торнадо и штормов, обрушившихся на выходных в шести штатах США, увеличилось до 88, в том числе 74 в штате Кентукки.

Президент Джо Байден в понедельник вечером объявил о масштабном бедствии в Теннесси и о чрезвычайной ситуации в Иллинойсе. Кроме того, он выдал распоряжение о федеральной помощи для штатов.

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Власти штата Кентукки заявили, что количество жертв стихии сейчас составляет 74 человека, но число будет расти. Возраст жертв колеблется от 5 месяцев до 86 лет. Более 100 человек считаются пропавшими без вести.

Официальный представитель Национальной метеорологической службы в Падуке сообщил телеканалу CNN, что разрушительный смерч продвигался по земле на протяжении как минимум 128 миль (более 205 км).

О торнадо также сообщалось в Арканзасе, Иллинойсе, Миссисипи, Миссури и Теннесси, но особенно сильно пострадал Кентукки.

По данным службы отслеживания poweroutage.us, в понедельник днем в Кентукки около 24 тыс. абонентов все еще оставались без электричества.

Официальные лица предупредили, что могут пройти недели или месяцы, прежде чем возобновят работу наиболее пострадавшие районы.

В пятницу вечером торнадо обрушился на склад Amazon в Эдвардсвилле, штат Иллинойс, что привело к гибели по меньшей мере шести человек.

Ранее сообщалось, что разрушительный торнадо у Кентукки унес жизни 83 человек.

Источник: Axios

Фото: Pexels

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