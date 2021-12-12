В США, в штате Кентукки в ночь на 11 декабря пронесся разрушительный торнадо. Погибли 83 человека. Точное количество жертв пока неизвестно.

По сообщениям и прогнозам служб, только в Кентукки число погибших превысит 100 человек.

В штате объявили чрезвычайное положение.

— Металлические столбы согнуты пополам, если не сломаны. Дома, которых больше нет. Огромные грузовики, подброшенные в воздух. И, к сожалению, очень много домов, в которых, вероятно, были люди, полностью разрушены, – описал ситуацию в Кентукки губернатор штата.

— CBS News (@CBSNews) December 11, 2021

Десятки людей считают пропавшими без вести, а целые города Кентукки и соседних штатов разрушены торнадо.

Президент Джо Байден заявил, что правительство США сделает все возможное, чтобы помочь центральным районам страны, пострадавшим от стихии.

Байден подписал право на чрезвычайную ситуацию. Это позволит выделить федеральные ресурсы для Кентукки – штата, который пострадал больше всего. Президент США оценил торнадо как один из самых масштабных в истории страны.

Более 40 человек спасли на заводе, после чего губернатор штата Кентукки Энди Бешир сказал, что это будет чудо, если кого-то еще удастся найти живым.

Мэр Мэйфилда Кэти Стюарт О’Нан сказала CBS, что свечной завод “выглядит так, будто на него упала бомба”. Здание полностью разрушено.

Из-за сильного ветра в округе Гопкинс сошел с рельсов поезд.

— Условия, в которых оказались власти, тяжелые — полицейский участок в Мейфилде разрушен, а оборудование пожарных повреждено. Десятки тысяч человек в штате остались без электричества и воды, — сообщают местные власти.

В других пунктах от торнадо погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе шестеро на складе в Иллинойсе. Здесь обрушилась крыша на складе Amazon в городе Эдвардсвилл.

Компания пока оценивает ситуацию и ущерб, а губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер пообещал оказать помощь городу.

Начальник полиции Иллинойса Майк Филбек заявил, что шестеро погибли. До сих пор неизвестно, сколько работников пропало без вести.

— Двое детей какое-то время считались пропавшими без вести, однако потом их обнаружили в ванне, которую, вероятно, вынесло наружу силой ветра, — сообщил губернатор.

В Арканзасе жертвами торнадо стали двое пенсионеров из дома престарелых, который частично обрушился.