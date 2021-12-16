РФ – сторона конфликта, а не посредник в нормандском формате – Урсула фон дер Ляен

В нормандском формате Россия является не посредником, а как и Украина, а стороной конфликта. А Германия и Франция играют роль модераторов и наблюдателей.

Об этом на пресс-конференции по итогам саммита Восточного партнерства сообщила Урсула фон дер Ляен – президент Еврокомиссии.

Урсула фон дер Ляен заявила, что переговоры нормандской четверки – это нужный формат для украинско-российского конфликта. Так она ответила на вопросы журналистов по поводу того, какой формат рассматривает ЕС в случае усиления агрессии РФ в Украине.

— Формат переговоров очень четкий. После аннексии Крыма Россией был создан Нормандский формат, где Германия и Франция – модераторы и наблюдатели, а сторонами конфликта являются Украина и Россия. Мы работаем в этом формате. Я думаю, это и есть нужный формат для этого конфликта.

Президент Еврокомиссии рассказала, что летом Европейский совет поручил Европейской комиссии продумать разные варианты действий в случае эскалации конфликта Россией. Еврокомиссия эту задачу выполнила, поэтому ЕС готов ответить на агрессию Российской Федерации.

Тем не менее, Урсула фон дер Ляен надеется, что такого не произойдет. Она призвала Россию воздержаться от агрессивных действий, а также заверила в поддержке Украины Евросоюзом.

Саммит Восточного партнерства проходит 15 и 16 декабря в столице Бельгии в Брюсселе. В нем принимают участие лидеры Европейского Союза и страны-члены ЕС.

В первый день саммита участники приняли общую декларацию, в которой выразили обеспокоенность нарушением международного права в регионе, а также призвали к мирному урегулированию конфликтов.

Детальнее о декларации саммита Восточного партнерства — в материале.

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