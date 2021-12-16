Совет ЕС обнародовал текст декларации, который 15 декабря в Брюсселе одобрили участники шестого саммита Восточного партнерства.

Участники, в частности, подчеркнули, что по-прежнему глубоко обеспокоены дестабилизацией и нарушениями принципов международного права во многих частях региона Восточного партнерства, которые создают угрозу миру, безопасности и стабильности.

Несмотря на это, призвали к возобновлению усилий по мирному урегулированию нерешенных конфликтов с соблюдением принципов и норм международного права.

– Мы приветствуем усилия ЕС по предотвращению и разрешению конфликтов, укреплению доверия в пределах или в поддержку существующих согласованных форматов и переговорных процессов, в частности с помощью присутствия на местах, когда это необходимо, – говорится в тексте декларации.

ЕС признал инициативу трех ассоциированных партнеров Грузии, Молдовы и Украины по расширению сотрудничества с ЕС и заверил, что принимает к сведению усиление координации между ними по вопросам, представляющим общий интерес.

Кроме того, представители ЕС поздравили с полным вступлением в силу соглашений об ассоциации и зоны свободной торговли с Грузией, Молдовой и Украиной, подписанием соглашений с Украиной об Общем авиационном пространстве и ассоциации с Horizon Europe.

Также представители шестого саммита Восточного партнерства поздравили Армению, Грузию, Молдову, Украину, а вскоре и Азербайджан, с взаимным признанием цифровых Covid-сертификатов.

– Это позволит обеспечить более безопасные и удобные поездки в ЕС и из ЕС, – отмечают в декларации.

Напомним, что 15-16 декабря президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в шестом саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

У главы государства был ряд встреч с европейскими лидерами. В частности, уже состоялись переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и новым канцлером Германии Олафом Шольцем, министром Бельгии Александром Де Кроо и главой правительства Испании Педро Санчесом.

Источник: Council of the European Union