РФ готовится к масштабной войне: в Брюсселе обсуждают ситуацию на границах Украины

Российская Федерация действительно готовится к полномасштабной войне против Украины.

Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис перед началом встречи глав МИД стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

Политик отметил, что это беспрецедентное событие, возможно, со времен Второй мировой войны.

Главной темой встречи министров ЕС стала ситуация вокруг Украины и наращивание российских войск на украинских границах. Глава литовского МИД настаивает, что ответ Евросоюза в случае нападения России на наше государство будет жестким.

– Мы убеждены, что Россия действительно готовится к тотальной войне против Украины, что просто возмутительно и недопустимо! Мы должны быть очень точными в наших сообщениях Кремлю в дальнейшем. Ведь если они будут атаковать государство с прозападными ценностями, то ответ должен предоставить весь западный мир, — подчеркнул Ландсбергис.

Накануне с совместным заявлением выступили министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) по итогам встречи в Ливерпуле (Великобритания). Они подчеркнули, что дальнейшая военная эскалация и агрессия против Украины дорого обойдутся России. Министры также подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины и отметили, что суверенное государство имеет право самостоятельно определять собственное будущее.

На прошлой неделе чиновники Евросоюза заявили о возможности углубления и расширения санкций против РФ в случае усиления агрессии против нашего государства. Соответствующие заявления сделали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Евросовета Шарль Мишель.

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