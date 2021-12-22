Министр полиции правительства Мадагаскара Серж Гелле заявил, что 12 часов проплавал после того, как его вертолет потерпел крушение в море во время спасательной миссии.

— Еще не время умирать, – сказал изможденный Гелле, находясь на носилках.

Le GDI Serge GELLE, un des passagers de l’hélicoptère accidenté hier a été retrouvé sain et sauf ce matin du côté de Mahambo.

Les sapeurs sauveteurs de la #4°UPC ont également retrouvé le carcasse de l’hélicoptère au fond de la mer. pic.twitter.com/sP2abwTMwB — Ministère de la Défense Nationale Madagascar (@MDN_Madagascar) December 21, 2021

На видео, опубликованном в социальных сетях, 57-летний Гелле выглядит истощенным. Он лежит на носилках в камуфляжной форме. Гелле сказал, что его вертолет упал после порыва ветра, и он плыл от “7:30 минувшей ночью до 7:30 сегодня утром” в Махамбо. Он сказал, что у него нет травм, но добавил, что ему холодно.

— Я бы просто хотел, чтобы вы показали это видео для моей семьи, моих коллег, чтобы увидели члены правительства. Я жив и здоров, – сказал Гелле.

Другой сотрудник службы безопасности, находившийся вместе с Гелле на борту вертолета, также выжил в катастрофе.

В понедельник вечером команда вылетела для осмотра места, где затонуло судно, на северо-востоке страны. На данный момент количество погибших в результате аварии выросло до 64, еще по меньшей мере 20 человек пропали без вести. Спасены не менее 45 человек.

В Twitter президент Мадагаскара Андри Раджуэлина выразил соболезнования семьям погибших, а также отметил Гелле и другого офицера, выживших в аварии вертолета.

C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris le naufrage d’un navire au large d’Antsiraka et son terrible bilan. Mes pensées vont aux victimes et à leurs proches endeuillés. Je prie solennellement pour le repos de leurs âmes. pic.twitter.com/nZzJsaYMtL — Andry Rajoelina (@SE_Rajoelina) December 21, 2021

По его словам, пилот вертолета и еще один военный на борту до сих пор считаются пропавшими без вести.

Начальник полиции Зафисамбатра Равоави сообщил информационному агентству AFP, что Гелле использовал одно из сидений вертолета как устройство для плавания.

— У него всегда была отличная выносливость в спорте, и он поддерживал этот ритм как министр, как и 30-летний… у него стальные нервы, — сказал Равоави.

Серж Гелле проработал в полиции три десятилетия до своего назначения министром в августе.

Фото: Twitter/Andry Rajoelina