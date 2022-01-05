Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в городе Нур-Султан.

Соответствующий указ он подписал 5 января.

Будет действовать чрезвычайное положение с 16.00 5 января 2022 года до 00.00 19 января 2022 года.

Согласно документу, такие меры в столице ввели “из-за серьезной угрозы безопасности граждан”.

Кроме того, в течение этого времени в Нур-Султане с 23.00 до 07.00 будет действовать комендантский час.

В период чрезвычайного положения комендантом города станет начальник департамента полиции города Ержан Саденов.

На время действия чрезвычайного положения будут действовать такие временные ограничения:

усиленная охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

ограничения на свободу передвижения, в частности транспортных средств, в Нур-Султане;

проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при них, транспортных средств;

ограничение въезда и выезда из Нур-Султана;

запрет организации и проведения мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

запрет забастовок и других способов приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;

запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установления особого режима оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;

временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

С 01.30 5 января режим чрезвычайного положения действует и в Алматы и Мангистауской области.

Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года из-за подорожания вдвое сжиженного нефтяного газа.

Впоследствии митингующие, среди прочего, начали добиваться отставки правительства.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства.

Источник: Президент Казахстана

Фото: tengrinews.kz