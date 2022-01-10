В Иране ввели санкции против американцев по подозрению в причастности к убийству Сулеймани

Министерство иностранных дел Ирана ввело санкции против 51 гражданина США по подозрению в причастности к убийству генерала Касема Сулеймани.

МИД Ирана отметил, что обновленный список попавших под санкции лиц включает, в частности, главу Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и бывшего советника по национальной безопасности Роберта О’Брайена.

— Указанные в списке лица принимали участие в принятии решений, организации, финансировании и совершении террористического акта убийства К. Сулеймани, или путем поддержки этого вопиющего теракта оправдывали терроризм, что является угрозой международному миру и безопасности, — сообщили в МИД.

В министерстве также напомнили, что ранее в список санкций по аналогичной причине попали экспрезидент США Трамп и бывший госсекретарь Помпео.

Убийство Касема Сулеймани

Касема Сулеймани – выдающийся иранский генерал-майор (лейтенант – посмертно), служивший в Корпусе стражей Исламской революции. Считается возможным основателем коалиции Россия-Сирия-Иран-Ирак, враждующей из США.

Сулеймани погиб в результате мощного ракетного удара недалеко от аэропорта в Багдаде (Ирак) 3 января 2020 года. Его изуродованное тело смогли опознать только благодаря кольцу, которое он всегда носил на пальце.

Впоследствии дипломаты США заявили, что авиаудар был нанесен по прямому указанию Дональда Трампа.

В ответ на это было совершено несколько нападений сторонников генерала на американское посольство в Багдаде.

В Иране смерть Сулеймани признали мученической и посмертно вручили звание генерал-лейтенанта, а 3 января стало государственным праздником – Всемирным днем ​​сопротивления.

Источник: Сіньхуа