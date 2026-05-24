На границе с Беларусью не фиксируется перемещение техники или личного состава, не увеличивается и количество белорусских и российских военных.

ГПСУ о ситуации на границе с Беларусью

Как сообщил в эфире телемарафона пресс-секретаря Госпогранслужбы Андрей Демченко, на линии границы пограничники не фиксируют признаков накопления сил.

— Если говорить о линии нашей границы, то, к счастью, по состоянию на данный момент, перемещения техники, вооружения или личного состава, в непосредственной близости к нашей границе или такого накопления мы не фиксируем, — заявил он.

В то же время Демченко отметил, что сейчас главная задача разведки – отслеживать ситуацию не на линии границы, а в глубь территории Беларуси.

Сейчас смотрят

По его словам, подразделения разведки фиксируют давление РФ на Минск с целью более масштабного участия в войне против Украины, и это составляет риск повторного вторжения – либо белорусских, либо российских войск.

Кроме того, он отметил, что количество белорусских подразделений возле границы с Украиной не меняется еще с 2022 года.

— Их количество не увеличивается, их количество не уменьшается, происходит их постоянная периодическая ротация, — сказал спикер.

К тому же, Демченко отметил, что значительного количества российских войск на территории Беларуси нет.

– Если говорить о подразделениях армии России, то сейчас их в большом количестве на территории Беларуси нет. Если на территории Беларуси сейчас и остаются российские подразделения, то это больше подразделения, связанные с логистикой, обеспечением. Если говорить о пехотных подразделениях, которые могли бы на данный момент осуществить вторжение на территорию Украины из Беларуси — к счастью, они не фиксируются, — сказал он.

В то же время пресс-секретарь очертил риск, который создает белорусская инфраструктура.

— Но те инфраструктурные объекты, которые Беларусь продолжает развивать на своей территории, в том числе и по направлению нашей границы, те логистические направления, которые развивает Беларусь, Россия в любой момент может использовать, перекинув на территорию Беларуси дополнительные силы, — отметил Демченко.

Фото: Медиацентр Украина

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.