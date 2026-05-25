Сегодня, 25 мая, украинцы отмечают День Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также День филолога.

В мире на эту дату приходятся Всемирный день хирургии, Всемирный день щитовидной железы, Международный день пропавших без вести детей, Международный день героев борьбы против тоталитаризма, Международный день без пластика и День полотенца.

Православные верующие 25 мая вспоминают третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя — событие, имеющее глубокое духовное значение.

Сейчас смотрят

Факты ICTV узнали больше об истории праздников этого дня, кто отмечает именины, к каким приметам обращались наши предки, а также что можно и чего не стоит делать сегодня.

Какой сегодня церковный праздник — 25 мая 2026 года

Сегодня православная церковь отмечает третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Это событие произошло около 850 года. После иконоборческих гонений в Византии голова Иоанна Крестителя, спрятанная в земле вблизи Коман, была чудесно найдена благодаря видению патриарха Игнатия.

Святыню перенесли в Константинополь, где она была торжественно возложена в придворной церкви 25 мая.

Какой сегодня, 25 мая 2026 года, день в Украине

Украинцы отмечают День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Это довольно молодой профессиональный праздник, учрежденный в 2021 году, чтобы почтить специалистов, которые обеспечивают киберзащиту и надежную связь в системе национальной безопасности.

Также 25 мая празднуют День филолога — профессиональный праздник языковедов, литературоведов и преподавателей, которые сохраняют языковое наследие, развивают культуру слова и формируют национальную идентичность.

Кто празднует день ангела 25 мая 2026 года

В этот день именины отмечают те, кого зовут Иван, Иннокентий, Теодор, Федор и Ян. Всех, кто носит эти имена, поздравляют с днем ангела, желают здоровья, радости, душевного спокойствия и небесного покровительства.

Что нельзя делать 25 мая 2026 года

Не оставляйте грязную посуду на ночь — это может вызвать ссоры в семье.

Не давайте деньги в долг и не одалживайте вещи, потому что так можно “вынести” благосостояние из дома.

Избегайте ссор, ругани и резких слов. Считается, что это притягивает несчастье.

Не используйте острые предметы — это может навлечь досадные случаи.

Что можно делать сегодня

В этот день традиционно обращались к молитве за здоровье близких и душевный покой. Считалось хорошим знаком провести время с семьей, сделать искреннее доброе дело, поделиться с кем-то едой или вещами.

Особое внимание уделяли рябине: ветку с цветами ставили в вазу для защиты дома, клали под подушку для спокойного сна и под колыбель как оберег для ребенка. Собранные цветы сушили — зимой из них готовили чай, который имел целебные свойства.

Народные приметы на 25 мая 2026 года

Много росы — на щедрый урожай.

Рябина обильно цветет — уродится зерно.

Ласточки низко летают — к дождю.

Соловей поет ночью — будет тепло.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.