Какой праздник 25 мая 2026 и почему нельзя оставлять грязную посуду на ночь
Сегодня, 25 мая, украинцы отмечают День Государственной службы специальной связи и защиты информации, а также День филолога.
В мире на эту дату приходятся Всемирный день хирургии, Всемирный день щитовидной железы, Международный день пропавших без вести детей, Международный день героев борьбы против тоталитаризма, Международный день без пластика и День полотенца.
Православные верующие 25 мая вспоминают третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя — событие, имеющее глубокое духовное значение.
Факты ICTV узнали больше об истории праздников этого дня, кто отмечает именины, к каким приметам обращались наши предки, а также что можно и чего не стоит делать сегодня.
Какой сегодня церковный праздник — 25 мая 2026 года
Сегодня православная церковь отмечает третье обретение главы святого пророка Иоанна Крестителя.
Это событие произошло около 850 года. После иконоборческих гонений в Византии голова Иоанна Крестителя, спрятанная в земле вблизи Коман, была чудесно найдена благодаря видению патриарха Игнатия.
Святыню перенесли в Константинополь, где она была торжественно возложена в придворной церкви 25 мая.
Какой сегодня, 25 мая 2026 года, день в Украине
Украинцы отмечают День Государственной службы специальной связи и защиты информации. Это довольно молодой профессиональный праздник, учрежденный в 2021 году, чтобы почтить специалистов, которые обеспечивают киберзащиту и надежную связь в системе национальной безопасности.
Также 25 мая празднуют День филолога — профессиональный праздник языковедов, литературоведов и преподавателей, которые сохраняют языковое наследие, развивают культуру слова и формируют национальную идентичность.
Кто празднует день ангела 25 мая 2026 года
В этот день именины отмечают те, кого зовут Иван, Иннокентий, Теодор, Федор и Ян. Всех, кто носит эти имена, поздравляют с днем ангела, желают здоровья, радости, душевного спокойствия и небесного покровительства.
Что нельзя делать 25 мая 2026 года
- Не оставляйте грязную посуду на ночь — это может вызвать ссоры в семье.
- Не давайте деньги в долг и не одалживайте вещи, потому что так можно “вынести” благосостояние из дома.
- Избегайте ссор, ругани и резких слов. Считается, что это притягивает несчастье.
- Не используйте острые предметы — это может навлечь досадные случаи.
Что можно делать сегодня
В этот день традиционно обращались к молитве за здоровье близких и душевный покой. Считалось хорошим знаком провести время с семьей, сделать искреннее доброе дело, поделиться с кем-то едой или вещами.
Особое внимание уделяли рябине: ветку с цветами ставили в вазу для защиты дома, клали под подушку для спокойного сна и под колыбель как оберег для ребенка. Собранные цветы сушили — зимой из них готовили чай, который имел целебные свойства.
Народные приметы на 25 мая 2026 года
- Много росы — на щедрый урожай.
- Рябина обильно цветет — уродится зерно.
- Ласточки низко летают — к дождю.
- Соловей поет ночью — будет тепло.