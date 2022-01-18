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В Афганистане из-за землетрясения погибли минимум 22 человека

Марта Бондаренко редактор ленты
В Афганистане из-за землетрясения погибли минимум 22 человека

В понедельник на западе Афганистана произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло более 20 человек и сотни домов разрушены.

Землетрясение магнитудой 5,6 сотрясло западную провинцию Бадгис, граничащую с Туркменистаном, во второй половине дня.

— К сожалению, предварительные данные показывают, что 22 человека, в том числе женщины и дети, погибли в результате подземных толчков, еще четверо получили травмы, — сказал Баз Мохаммад Сарвари, директор отдела информации и культуры администрации провинции Бадгис.

Он добавил, что так как Бадгис — горная провинция, то число жертв может возрасти.

Мулла Джанан Саеке, глава оперативного центра по чрезвычайным ситуациям министерства по чрезвычайным ситуациям, подтвердил число погибших и сказал, что более 700 домов были повреждены.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло на глубине 30 километров.

Землетрясения в других странах

Ранее Никарагуа всколыхнуло землетрясение магнитудой 6,2. Толчки были такой силы, что ощущались в столице Никарагуа – Манагуа, из-за чего даже были эвакуированы пассажиры из международного аэропорта.

Источник: CNN

Фото: Pixabay

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