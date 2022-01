В понедельник на западе Афганистана произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло более 20 человек и сотни домов разрушены.

Землетрясение магнитудой 5,6 сотрясло западную провинцию Бадгис, граничащую с Туркменистаном, во второй половине дня.

Он добавил, что так как Бадгис — горная провинция, то число жертв может возрасти.

Мулла Джанан Саеке, глава оперативного центра по чрезвычайным ситуациям министерства по чрезвычайным ситуациям, подтвердил число погибших и сказал, что более 700 домов были повреждены.

#Earthquake

I pray to Allah to keep our brothers safe in #Afghanistan

5.6 mag left 26 dead

even #Islamabad felt some Jerks pic.twitter.com/hLbMkQRRKk

— Rizwan Ahmad (@Rizwan_2Ahmad) January 18, 2022