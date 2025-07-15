ДФТГ и мобилизация: освобождает ли добровольческая служба от призыва

В Украине стартует экспериментальный проект по усилению противовоздушной обороны путем создания групп противовоздушной защиты (ГПЗ). Формировать эти группы планируют среди добровольцев, которые входят в состав добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ).

Как пояснила адвокат и руководитель Адвокатского бюро Анны Даниэль, кандидат юридических наук Анна Даниэль, добровольцы ДФТГ не имеют статуса военнослужащих, а следовательно не могут претендовать на те же социальные гарантии, что и официальные бойцы ВСУ.

Она отметила, что пока не будет четко определен законодательный статус как самих групп противовоздушной защиты, так и добровольцев, которые в них входят, все заявления о «гарантиях, как у военных» остаются лишь на уровне обещаний.

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Могут ли мобилизовать добровольца ДФТГ, читайте в нашем материале.

Разница между ДФТГ и мобилизованными

ДФТГ, ТрО и мобилизованные имеют общую цель — защищать Украину, но отличаются способом организации, уровнем подчинения и условиями участия.

ДФТГ (добровольческие формирования территориальной общины) — это местные добровольческие отряды, которые создаются по инициативе самих жителей. Участие в них полностью добровольное. Люди в этих подразделениях помогают охранять порядок в своей громаде, поддерживают силы обороны, могут участвовать в охране стратегических объектов.

Официально они не являются военными, но подчиняются командованию территориальной обороны.

Территориальная оборона (ТрО) — это полноценная часть Вооруженных Сил Украины. В ее состав входят военнослужащие, которые официально проходят службу, как на контракте, так и по мобилизации. Хотя они в основном служат в своем регионе, при необходимости могут быть направлены и в другие области. Участие в ТрО — это уже не просто помощь обществу, а военная служба со всеми соответствующими обязанностями и правами.

Мобилизованные граждане — это те, кого призвали в армию на основании мобилизации. Они не выбирают сами, куда их направят решается в соответствии с медицинскими заключениями, военными специальностями и потребностями армии.

Можно попасть как в ТрО, так и в другие подразделения. Есть перечень оснований для отсрочки или полного освобождения от службы, например, по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам.

Какие документы нужны для вступления в ДФТГ

Гражданин, который хочет присоединиться к добровольческому формированию территориальной общины (ДФТГ), должен подать письменное заявление на имя командира соответствующего формирования.

В заявлении необходимо указать:

фамилию, имя;

адрес регистрации или фактического проживания;

информацию об образовании;

место работы или род занятий;

имеющуюся военно-учетную специальность (если есть);

мотивацию, почему желает вступить в состав ДФТГ.

К заявлению обязательно прилагаются следующие документы:

копия паспорта гражданина Украины;

копия военно-учетного документа (обязательно для мужчин, а также для женщин — при наличии);

документ с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП), кроме случаев официального отказа по религиозным убеждениям — в таком случае должна быть соответствующая отметка в паспорте;

медицинская справка по форме 127/о, которая используется для получения разрешения (лицензии) на объект разрешительной системы.

Часть этой информации органы власти могут получить самостоятельно — с помощью электронного взаимодействия с соответствующими государственными реестрами. Однако подача полного пакета документов ускоряет процесс вступления в формирование.

После рассмотрения представленных документов и принятия положительного решения, лицо зачисляют в состав ДФТГ. В подтверждение членства ему выдается соответствующее удостоверение ДФТГ, которое удостоверяет принадлежность к добровольческому формированию и позволяет официально выполнять задачи, предусмотренные законодательством и уставом ДФТГ.

Возможна ли мобилизация добровольцев ДФТГ

Анна Даниэль объяснила, что в соответствии с действующим законодательством, добровольцы ДФТГ не имеют статуса военнослужащих. Это подтвердила и военная часть А1155 в ответе на запрос Фактов ICTV в Министерство обороны Украины.

В ответе указано, что участие в добровольческом формировании территориальной громады не освобождает человека от обязательной военной службы. Это касается как срочной службы, так и призыва по мобилизации, в том числе в Силы территориальной обороны ВСУ, офицерского состава или резервистов на особый период (в соответствии с пунктами 6 и 7 Постановления №1449).

Анна Даниэль добавляет, что для добровольцев ДФТГ мобилизация возможна. Если члены ДФТГ пригодны по состоянию здоровья и имеют соответствующую военную специальность, они могут быть призваны для пополнения подразделений Сил ТрО ВСУ или других составляющих Сил обороны. В таких случаях призыв осуществляется по территориальному принципу, то есть в подразделения, которые действуют в пределах региона проживания.

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