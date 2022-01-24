24 января министры иностранных дел стран-членов Евросоюза во время заседания в Брюсселе настроены в очередной раз продемонстрировать решительность и единство в вопросе поддержки Украины.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

– Все члены Европейского Союза едины. В крепкой координации со США мы демонстрируем беспрецедентное единство по ситуации в Украине, – сказал Жозеп Боррелль.

24 января министры намерены вновь осудить наращивание российских войск вблизи Украины и возобновить призывы к диалогу, в том числе с помощью Нормандского формата.

Главы МИД также предупредят президента Российской Федерации Владимира Путина о массовых последствиях, а также серьезных финансовых и политических потерях в случае вторжения в Украину.

Санкции Россия должна почувствовать в течение нескольких дней после любой атаки, уверяют министры.

– Мы не знаем, что собираются делать россияне, но реакция Европейского союза будет на уровне вызова, – заверил Жозеп Боррель.

Заметим, что 24 января в Брюсселе состоится встреча глав МИД стран-членов Евросоюза. Госсекретарь США Энтони Блинкен должен присоединиться к встрече с помощью средств дистанционной связи.

Руководители МИД хотят услышать от Блинкена, в частности, о причинах сокращения штата посольства США в Киеве.

По словам Жозепа Борреля, Европейский Союз пока не собирается отзывать семьи дипломатов.

Напомним, что вслед за США решение об отзыве части сотрудников своего посольства в Украине и членов их семей в ответ на угрозу дальнейшей агрессии России приняла и Великобритания.