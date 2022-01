Великобритания решила отозвать часть сотрудников своего посольства в Украине и членов их семей в ответ на угрозу дальнейшей агрессии России.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте британского правительства, а также в Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства Великобритании.

Согласно обнародованной информации, будут эвакуированы лишь некоторые сотрудники посольства в Киеве.

В британском МИД напомнили, что с конца марта 2021 года наблюдается наращивание российских войск вблизи восточной границы Украины и в незаконно оккупированном Крыму. А с ноября прошлого года раздаются предупреждения об угрозе нового вторжения РФ в Украину.

Также отмечается, что посольство Великобритании остается открытым и будет продолжать свою работу.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс подтвердила в своем Twitter-аккаунте, что диппредставительство будет оставаться открытым.

The British Embassy remains open and we will be continuing with our work alongside ???????? partners. https://t.co/7E95GnNQl2

— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 24, 2022