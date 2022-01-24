Великобритания решила отозвать часть сотрудников своего посольства в Украине и членов их семей в ответ на угрозу дальнейшей агрессии России.

Соответствующее сообщение обнародовано на сайте британского правительства, а также в Twitter-аккаунте внешнеполитического ведомства Великобритании.

Согласно обнародованной информации, будут эвакуированы лишь некоторые сотрудники посольства в Киеве.

– Из-за растущей угрозы со стороны России МИД Британии приняло решение временно отозвать некоторых сотрудников посольства и членов их семей из Киева, — отмечается в сообщении.

В британском МИД напомнили, что с конца марта 2021 года наблюдается наращивание российских войск вблизи восточной границы Украины и в незаконно оккупированном Крыму. А с ноября прошлого года раздаются предупреждения об угрозе нового вторжения РФ в Украину.

– Ситуация в Киеве и других районах за пределами Донецка и Луганска в целом спокойна. Однако события в Украине быстро развиваются. Сохраняется неопределенность по поводу намерений России. Дополнительные путешествия не рекомендуются, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что посольство Великобритании остается открытым и будет продолжать свою работу.

– Посольство остается открытым и будет продолжать выполнять важную работу, в частности, оказывать консульскую помощь и поддержку гражданам Великобритании в Украине.

Посол Британии в Украине Мелинда Симмонс подтвердила в своем Twitter-аккаунте, что диппредставительство будет оставаться открытым.

The British Embassy remains open and we will be continuing with our work alongside ???????? partners. https://t.co/7E95GnNQl2 — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 24, 2022

Ранее сегодня стало известно, что Госдепартамент США решил сократить штат посольства в Киеве из-за угрозы вторжения России. Украину также покинут семьи американских дипломатов. Такое решение в Вашингтоне объяснили “соображениями осторожности”.

В то же время Европейский Союз не планирует проводить эвакуацию дипломатов и их семей из Украины, поскольку не видит для этого причин.

Источник: Сайт правительства Великобритании, FCDO Travel Advice