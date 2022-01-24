Совет Европейского Союза осудил продолжающуюся российскую агрессию и угрозы Москвы в адрес Украины, а также призвал РФ к деэскалации.

Об этом говорится в выводах Совета ЕС по ситуации с безопасностью в Европе. Выводы были приняты министрами иностранных дел государств-членов Евросоюза во время заседания 24 января в Брюсселе.

– Совет ЕС осуждает продолжающиеся агрессивные действия и угрозы России в отношении Украины и призывает РФ к деэскалации, соблюдению международного права и конструктивному участию в диалоге в рамках существующих международных механизмов, — отмечается в документе.

В заявлении глав МИД подчеркивается, что именно диалог является способом улучшения ситуации в сфере безопасности, а также сохранения мира и стабильности на европейском континенте. Этот диалог должен основываться на ключевых принципах, лежащих в основе безопасности в Европе.

Речь идет о принципах, закрепленных в Уставе ООН и учредительных документах ОБСЕ: суверенитет и территориальная целостность стран; нерушимость границ; отказ от угроз и применения силы; право государств выбирать альянсы для защиты своей безопасности.

– Понятию “сфер влияния” нет места в ХХІ веке… Эти принципы не подлежат обсуждению, пересмотру или новой интерпретации. Их нарушение Россией является препятствием для общей и неделимой безопасности в Европе, создает угрозу миру и стабильности на нашем континенте, — говорится в выводах министров.

В Совете ЕС также напомнили, что европейская безопасность неделима, а потому любой вызов существующему порядку влияет на безопасность как всего Евросоюза, так и его государств-членов.

Главы МИД подтвердили, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь для Москвы огромные последствия и высокую цену.

– Речь идет о широком спектре секторальных и индивидуальных ограничительных мер, которые будут приниматься по согласованию с партнерами. Евросоюз ускорил подготовительную работу в этом направлении, — отмечается в выводах министров.

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В Совете ЕС в очередной раз подтвердили непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. В Брюсселе настаивают на важности выполнения Минских договоренностей, а также поддерживают усилия Франции и Германии в рамках Нормандского формата.

В выводах говорится, что Россия является стороной вооруженного конфликта на Донбассе, а потому несет ответственность.

Совет ЕС подтвердил координацию с США, НАТО, Украиной и другими странами-партнерами по вопросам безопасности.

Министры также отметили важность укрепления безопасности и устойчивости Евросоюза против кибератак, гибридных атак, а также дезинформации. Брюссель намерен поддержать Украину в противодействии кибер- и гибридным угрозам.

Ранее сегодня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что 24 января главы МИД во время заседания в Брюсселе планируют продемонстрировать решительность и единство в вопросе поддержки Украины.

На фоне угрозы вторжения российских войск в Украину Брюссель, в отличие от Вашингтона, не намерен проводить эвакуацию дипломатов и их семей из нашего государства.

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Источник: European Council