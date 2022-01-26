Страны запада рассматривают целый спектр финансовых наказаний для России в случае ее вторжения в Украину.

Санкции варьируются от широких до остро личных: от отрезания России от американского доллара и международных банковских операций до наложения санкций на бывшую олимпийскую гимнастку, которая, по данным Associated Press, является любовницей президента РФ Владимира Путина.

Публично, в случае российского вторжения, Соединенные Штаты и европейские союзники пообещали нанести России финансовый удар силы, которой в РФ никогда ранее ощущали. Тем не менее, западные лидеры отказываются открывать подробности публике.

На данный момент неизвестно про консенсус между США и Европой относительно того, какие именно санкции будут введены и что послужит их причиной.

Однако некоторые из рассматриваемых финансовых мер все же известны.

Отключение России от SWIFT

Для США и их европейских союзников отключение России от финансовой системы SWIFT, которая пересылает деньги из банка в банк по всему миру, станет одним из самых жестких финансовых шагов, которые они могут предпринять. Это ограничение нанесет ущерб российской экономике как сразу, так и в долгосрочной перспективе. Подобные меры могут отрезать Россию от большинства международных финансовых операций, включая международную прибыль от добычи нефти и газа, которая в целом составляет более 40% доходов страны.

Однако исключение России из SWIFT нанесет ущерб и другим экономикам, в том числе экономике США и Германии.

На прошлой неделе американские законодатели заявили, что Белый дом все еще анализирует, насколько серьезными будут эти последствия. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, отвечая на вопрос журналистов о предлагаемом российском запрете SWIFT, похоже, выразила сомнения.

— Самая жесткая палка не всегда в конечном итоге оказывается самым разумным клинком, — сказала глава МИД ФРГ.

Блокировка доллара

Соединенные Штаты уже располагают одним из самых мощных финансовых оружий, которое можно использовать против Владимира Путина в случае его вторжения в Украину — блокировка доступа России к американскому доллару.

— Что крайне важно для Путина, это означает, что иностранные банки должны иметь доступ к финансовой системе США для проведения расчетов по долларовым операциям, — говорится в сообщении.

Президент США Джо Байден сообщил журналистам, что лишение России и россиян возможности совершать сделки в долларах было одним из вариантов, которые изучали в Белом доме.

В отличие от варианта со SWIFT и другими финансовыми мерами, этот вариант США могут предпринять самостоятельно. Многие россияне и российские компании будут лишены возможности осуществлять даже самые обычные операции, такие как выплата заработной платы или покупка товаров.

Экспортный контроль

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее оглашала, что США рассматривают возможность введения экспортного контроля — потенциально отрезая Россию от высоких технологий, которые помогают летать военным самолетам и пассажирским лайнерам, делают смартфоны умными, а также от другого программного обеспечения и передового электронного оборудования, обеспечивающего функционирование современного мира.

Это будет означать, что возможности России по получению интегральных схем и продуктов, которые содержат интегральные схемы, будут серьезно ограничены из-за глобального доминирования американского программного обеспечения, технологий и оборудования.

Однако, как и некоторые другие рассматриваемые санкции, экспортные ограничения США рискуют побудить бизнес искать альтернативы в других странах, включая Китай, с которым у официального Вашингтона наблюдается ряд конфликтов.

Рынки облигаций

Администрация Джо Байдена ограничила способность России занимать деньги, запретив американским финансовым учреждениям покупать российские государственные облигации напрямую у государственных учреждений в прошлом году. Но санкции не были направлены на вторичный рынок, что оставляет этот вопрос в качестве возможного следующего шага.

Газопровод Северный поток-2

Республиканцы и демократы в Конгрессе США в течение многих лет боролись с новым российским газопроводом Северный поток-2 в Германию, утверждая, что он поможет Кремлю использовать контроль над поставками газа в качестве рычага для достижения своих политических целей в Европе.

Соперничающие законопроекты в Конгрессе предусматривают санкции против операторов газопровода — республиканцы хотят ввести санкции немедленно, а демократы — только в случае вторжения России в Украину.

Администрация Джо Байдена ранее воздерживалась от такого уровня санкций, чтобы избежать разногласий с союзником — Германией.

Немецкие чиновники заявили, что документ о блокировке работы трубопровода в случае вторжения России в Украину будет лежать на столе для рассмотрения. Однако это все комментарии, которые в ФРГ решились сделать публично.

Российские олигархи

Одна из наиболее часто используемых тактик санкций со стороны США — это санкции против ближайшего окружения лидеров, их семей, военных и гражданских кругов.

Широкомасштабное законодательство республиканского представителя от штата Индиана Джима Бэнкса, соавторами которого являются почти 40 других республиканцев Палаты представителей, предусматривает введение санкций еще до любого вторжения России в Украину, начиная с отключения SWIFT и заканчивая санкциями по Северному потоку-2.

Они также призывают рассмотреть возможность введения санкций против многих представителей высшего эшелона российской власти.

В их число входит семья Владимира Путина и женщина, которая, по данным издания, является любовницей президента РФ, Алина Кабаева, выигравшая олимпийское золото в 2004 году по художественной гимнастике.

Это уже третий санкционный законопроект, который вносится на рассмотрение американского Конгресса из-за российской агрессивной политики.

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что Вашингтон подготовил 18 разных сценариев санкций на случай российского вторжения на территорию Украины.