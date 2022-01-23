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Факты / Видео / Вероника Бойко

Готовы в любой момент решительно реагировать: мир о российской агрессии в Украине

Вероника Бойко Журналистка Факти ICTV Маргарита Верещагина Видеоредактор

Россия покоя Украине не даст, и об этом свидетельствуют данные Британской разведки. Кремль ищет способы снизить затраты на затяжную войну. Это включает такие способы, как создание дружественного правительства и использование шпионских агентств для расшатывания ситуации.

Россия хочет назначить главой оккупационной администрации пророссийского политика. А если оккупационная, то точно речь идет о захвате территорий.

В то же время Украина готова пригласить на свою территорию войска Британии.

Активизировались и страны ЕС. Чехия поможет с боеприпасами для тяжелой артиллерии. Латвия, Литва и Эстония – противотанковыми и зенитными ракетами. Эстонские власти планировали передать Киеву больше оружия, но часть заблокировал Берлин.

После скандальных заявлений в отставку ушел командующий военно-морскими силами Германии. Крым “ушел и никогда не вернется” такое вице-адмирал заявил в СМИ накануне. Добавил, что Владимир Путин – заслуживает уважения, а диалог с Россией нужно возобновить.

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Хотя он быстро забрал свои слова назад, без дипломатического скандала не обошлось. Между тем президент США Джо Байден в очередной раз напомнил: за любое вторжение в Украину Москву ждут строгие последствия. Глава Белого дома провел экстренное совещание с советниками по нацбезопасности касательно Украины. В Вашингтоне убеждают: хотя шанс на дипломатическое реагирование еще есть, готовы в любой момент решительно реагировать.

Тем временем Лондон обвинил Москву в намерении привести к власти в Украине пророссийских политиков. В Министерстве иностранных дел обнародовали раскрытый спецслужбами план Кремля. В британском правительстве утверждают: Россия хочет сменить правительство, которое будет лояльно к Федерации. Возглавить его должен бы бывший народный депутат, владелец телеканала НАШ Евгений Мураев. Эту информацию подтвердила и американская разведка. В Москве же обвинили западные страны в дезинформации и заговорили, что ожидают информационных и военных операций со стороны Украины и Соединенных Штатов.

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