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Факты / Мир

Как только нога солдата РФ ступит на украинскую землю: Джонсон об активации санкций

Анастасия Гевко редактор ленты
Борис Джонсон

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил, что санкции против России будут активированы в тот момент, как нога солдата Российской Федерации решится ступить на землю Украины.

– Мы совместно с нашими союзниками готовим пакет санкций и других мер, которые будут активированы в ту же минуту, как нога российского солдата решится пересечь границу Украины и ступить на украинскую землю. Мы это делаем не для того, чтобы продемонстрировать враждебность к России, а для того, чтобы продемонстрировать свою преданность свободе, демократии и суверенитету Украины перед лицом агрессии, – сказал Джонсон во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 1 февраля.

Он рассказал, что провел беседы с руководителями США, Франции, Германии, Италии, генсеком НАТО и все они “едины в оценке поддержки права Украины на самоопределение”.

– Народ Украины имеет право самому решать, как ему править в собственном государстве и к какой организации присоединяться. Будучи другом и партнером Украины, Великобритания будет всегда поддерживать осуществление этого права, – сообщил британский премьер-министр.

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Фото: Depositphotos

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