Великобритания решила закрыть программу выдачи “золотых виз” иностранцам. Речь идет о визе инвестора (Tier 1 Investor Visa), предусматривающей предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции.

О таком решении объявила министр внутренних дел Британии Прити Пател. Она отметила, что этот шаг является частью борьбы с мошенничеством.

Она добавила, что отмена “золотых виз” является лишь “началом новой борьбы с мошенничеством и незаконными финансами”.

В своем Twitter-аккаунте глава британского МВД уточнила, что программа “золотых виз” прекращает функционирование сразу после проверки всех ранее выданных виз этого типа. Теперь иностранцы, вне зависимости от национальности, не смогут получить Tier 1 Investor Visa.

Еще до официального объявления об отмене “золотых виз” издание Financial Times проинформировало, что Лондон готовится к такому шагу, поскольку действия России в отношении Украины спровоцировали новые призывы бороться с “грязными деньгами”, попадающими в Британию.

Today I’ve clamped down further on illicit finance by closing down the Tier 1 Investor Visa Route.

