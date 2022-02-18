Великобритания решила закрыть программу выдачи “золотых виз” иностранцам. Речь идет о визе инвестора (Tier 1 Investor Visa), предусматривающей предоставление вида на жительство в обмен на инвестиции.

О таком решении объявила министр внутренних дел Британии Прити Пател. Она отметила, что этот шаг является частью борьбы с мошенничеством.

– У меня нулевая терпимость к злоупотреблениям нашей иммиграционной системой… Я хочу остановить коррумпированную элиту, которая угрожает нашей национальной безопасности и распространяет грязные деньги в наших городах, – подчеркнула Прити Пател.

Она добавила, что отмена “золотых виз” является лишь “началом новой борьбы с мошенничеством и незаконными финансами”.

В своем Twitter-аккаунте глава британского МВД уточнила, что программа “золотых виз” прекращает функционирование сразу после проверки всех ранее выданных виз этого типа. Теперь иностранцы, вне зависимости от национальности, не смогут получить Tier 1 Investor Visa.

– Клептократы и коррумпированные элиты, эксплуатирующие нашу финансовую систему, в том числе из России, представляют угрозу нашей национальной безопасности и не приветствуются в Великобритании, — добавила Прити Пател.

Еще до официального объявления об отмене “золотых виз” издание Financial Times проинформировало, что Лондон готовится к такому шагу, поскольку действия России в отношении Украины спровоцировали новые призывы бороться с “грязными деньгами”, попадающими в Британию.

Today I’ve clamped down further on illicit finance by closing down the Tier 1 Investor Visa Route. Kleptocrats & corrupt elites who exploit our financial system – including from Russia – are a threat to our national security & not welcome in the UK ????????https://t.co/BzvCfLKZxG pic.twitter.com/ZppEQApNTk — Priti Patel (@pritipatel) February 17, 2022

Как отмечает издание, инвесторская виза Tier 1 Investor привлекала богатых российских и других международных инвесторов. Они переселялись в Великобританию по этой схеме.

По информации британского агентства BBC, по состоянию на март 2020 года россияне получили более 2 580 инвесторских виз (с момента внедрения этой программы в 2008 году).

А издание Financial Times сообщило, что с сентября 2020-го по сентябрь 2021 года было выдано 798 “золотых виз”, из них 82 – россиянам, а 210 – гражданам Китая.

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Что известно о программе “золотых виз”

Эта программа была внедрена в Великобритании в 2008 году, чтобы поощрить богатых людей из-за пределов Евросоюза инвестировать в страну.

Она позволяла иностранным гражданам получить право на проживание в Британии в обмен на инвестиции от 2 млн фунтов стерлингов. Со временем такие иностранцы могли получить право на постоянное проживание в стране (стать резидентами).

В 2015 году Британия ужесточила проверку претендентов на получение “золотых виз” в рамках борьбы с оборотом незаконных средств. От заявителей потребовали аудита их финансов и деловых интересов.

Лондон начал пересматривать визовую политику после ухудшения отношений между Британией и РФ в связи с отравлением бывшего сотрудника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

В 2018 году бывшая глава британского МВД Эмбер Радд попросила чиновников пересмотреть основания, на которых “золотые визы” получили более 700 богатых россиян. После нескольких лет задержки правительство все же пообещало обнародовать свои выводы до апреля.

В 2020 году комитет по разведке и безопасности британского парламента предупреждал, что “использование визовой схемы для инвесторов” является привлекательным для многих россиян.

Источник: Twitter Прити Пател, Правительство Великобритании, BBC, Financial Times