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Кремлю нужен повод для войны: реакция Эстонии на планы РФ признать “ЛДНР”

Валентина Летяк редактор ленты
Кремль

Решение РФ о признании так называемых ЛНР и ДНР “независимыми” было бы серьезной эскалацией со стороны Кремля и грубым нарушением международного права и территориальной целостности Украины, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее словам, это решение также положит конец Минским соглашениям.

– Сказав нет политическому решению на основе Минских соглашений, Кремль закрывает дверь для дипломатии и создает предлог для войны, – добавила Каллас.

 

Канцлер Германии Олаф Шольц также осудил планы РФ относительно признания террористических организаций на оккупированных территориях украинского Донбасса. Об он заявил Владимиру Путину во время телефонного разговора с российским президентом.

Немецкий политик также акцентировал на том, что признание фейковых республик противоречило бы Минским соглашениям.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что сегодня примет решение о признании “независимости” так называемых ЛНР и ДНР по итогам заседания Совбеза.

Фото: Depositphotos

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