Кремлю нужен повод для войны: реакция Эстонии на планы РФ признать “ЛДНР”

Решение РФ о признании так называемых ЛНР и ДНР “независимыми” было бы серьезной эскалацией со стороны Кремля и грубым нарушением международного права и территориальной целостности Украины, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее словам, это решение также положит конец Минским соглашениям.

Decision to recognise Donetsk and Luhansk oblasts of #Ukraine as independent would be a serious escalation by Kremlin. It would be a clear and grave violation of international law and the territorial integrity of Ukraine????????. Donetsk and Luhansk are and will be part of Ukraine. 1/2

