Кремлю нужен повод для войны: реакция Эстонии на планы РФ признать “ЛДНР”

Решение РФ о признании так называемых ЛНР и ДНР “независимыми” было бы серьезной эскалацией со стороны Кремля и грубым нарушением международного права и территориальной целостности Украины, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее словам, это решение также положит конец Минским соглашениям.

– Сказав нет политическому решению на основе Минских соглашений, Кремль закрывает дверь для дипломатии и создает предлог для войны, – добавила Каллас.

Decision to recognise Donetsk and Luhansk oblasts of #Ukraine as independent would be a serious escalation by Kremlin. It would be a clear and grave violation of international law and the territorial integrity of Ukraine????????. Donetsk and Luhansk are and will be part of Ukraine. 1/2 — Kaja Kallas (@kajakallas) February 21, 2022

Канцлер Германии Олаф Шольц также осудил планы РФ относительно признания террористических организаций на оккупированных территориях украинского Донбасса. Об он заявил Владимиру Путину во время телефонного разговора с российским президентом.

Немецкий политик также акцентировал на том, что признание фейковых республик противоречило бы Минским соглашениям.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что сегодня примет решение о признании “независимости” так называемых ЛНР и ДНР по итогам заседания Совбеза.