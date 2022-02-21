Вблизи северо-восточной границы Украины активизировались российские подразделения. Заняли полевые позиции также подразделения, находившиеся в гарнизонах.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки американской компании по космическим технологиям Maxar Technologies 20 февраля.

– Наблюдаются многочисленные новые полевые разворачивания бронетехники и войск к северо-западу от Белгорода и вблизи Солоты и Валуйков (Россия), что всего в нескольких десятках километров от границы с Украиной, – сообщают в Maxar Technologies.

Значительная часть техники и войск расположена в лесах и вблизи них. Сосредоточены подразделения также на фермах и/или в промышленных зонах.

В компании отмечают, что это свидетельствует об изменении схемы разворачивания боевых групп (танков, бронетранспортеров, артиллерии и вспомогательного оборудования).

– До недавнего времени большинство разворачиваний в основном располагались вблизи имеющихся военных гарнизонов и полигонов, – уточняют в компании по космическим технологиям.

В Maxar Technologies отмечают, что на снимках видны колеи от транспортных средств и колонны бронетехники, которые отошли от Солоти.

Опустели также лагеря и площадки, где была сосредоточена техника еще 13 февраля.

Кроме того, издание CNN заметило, что некоторые танки и другие транспортные средства в этом районе обозначены большой буквой Z, что свидетельствует о формировании в боевой отряд.

Напомним, что неделю назад Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки, на которых видны накопления войск в Крыму, в Беларуси и России.

Тем временем Минобороны Беларуси заявило о продолжении совместных военных учений с РФ Союзная решимость-2022 из-за “обострения ситуации на Донбассе”.

Закончиться учения должны были 20 февраля.

Источник: CNN

Фото: Maxar Technologies