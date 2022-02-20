Беларусь и Россия продолжат совместные военные учения и после 20 февраля. Официальной причиной такого решения в Минске назвали “обострение ситуации на Донбассе”.

Такое сообщение обнародовано на официальном сайте Минобороны Беларуси.

Как известно, 10 февраля на территории Беларуси стартовали масштабные совместные с РФ военные учения Союзная решимость-2022. Они должны были завершиться 20 февраля.

Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин сегодня подвел предварительные итоги учений Союзная решимость-2022, заявив, что они якобы завершаются. В то же время он подчеркнул, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин приняли решение продолжить “проверку сил реагирования Союзного государства”.

Речь идет о дальнейших совместных военных учениях Беларуси и России.

– В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе, президентами Республики Беларусь и РФ принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить, – объявил Хренин.

Он добавил, что в ходе дальнейших учений будут проработаны “этапы обороны Союзного государства”, которые до сих пор не были охвачены.

В Минске утверждают, что соседние государства “в экстренном порядке “накачиваются” самым современным оружием” (вероятно, имелась в виду и Украина из-за последних поставок вооружения западными государствами-партнерами).

– На территории сопредельных государств созданы многочисленные группировки войск и сил. В том числе – третьих стран. Повышен уровень готовности к применению межвидовых формирований экстренного реагирования НАТО с семи до пяти суток на случай… эскалации обстановки в Украине.… Из всего вышесказанного логично следует один вывод: в Европе очень сильно запахло порохом. Ее целенаправленно подталкивают к войне, – утверждает глава Минобороны Беларуси.

Как известно, на днях Александр Лукашенко летал в Москву к президенту РФ Владимиру Путину. Во время встречи поднималась тема совместных военных учений.

Недавно Александр Лукашенко заявил, что Минск будет на стороне Москвы в случае военных действий между Россией и Украиной.

Источник: Минобороны Беларуси