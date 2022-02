Сотни единиц техники РФ у границ Украины: появились новые спутниковые снимки

Американская компания по космическим технологиям Maxar Technologies обнародовала новые спутниковые снимки, на которых видны накопления российских войск у украинских границ.

На фотографиях можно увидеть полевые лагеря военных, а также технику в оккупированном россиянами Крыму.

NEW @Maxar ???? satellite images over the past 24 hours showing Russia’s continuing military buildup in Crimea, Belarus, western Russia “that reveal a number of significant new military deployments across the region.” These from Oktyabrskoye airfield, Crimea. pic.twitter.com/9OOIQkOr4l — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

На снимках ниже изображены реактивные системы залпового огня и самоходная артиллерия в Новоозерном и бронетехника в Славном.

Deployments in Zyabrovka airfield in Belarus. Troops, housing, field hospital, and equipment. ????: @Maxar pic.twitter.com/LqHkuhW3dk — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Неподалеку от белорусского Гомеля, что менее чем в 45 километрах от границы с Украиной, дислоцирована боевая группа.

Спутниковые снимки свидетельствуют, что на аэродроме Зябровка сосредоточены войска, полевой госпиталь и вертолеты.

Deployments in Zyabrovka airfield in Belarus. Troops, housing, field hospital, and equipment. ????: @Maxar pic.twitter.com/LqHkuhW3dk

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Войска и боевая группа переброшены также в Речицу.

Rechitsa, Belarus. Troops and battle group deployed near the city of Rechitsa, less than 45 kilometers from the border with Ukraine. ????: @Maxar pic.twitter.com/qb2uBD2uYr — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Большой контингент недавно прибыл и в российский Курск, что на расстоянии около 100 километров от границы с Украиной.

In western Russia, large deployment of troops & military forces recently arrived at Kursk training area ~110km to the east of the border with Ukraine. Additional equipment continues to arrive and preparations are being made to accommodate more troops & equipment. ???? @Maxar pic.twitter.com/GaZkqlMBJz — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Напомним, что 10 февраля стартовали масштабные военные учения России и Беларуси Союзная решимость-2022.

Маневры проводятся на южном фланге и западных рубежах Беларуси.

В Минобороны России заявили, что в течение десятидневных учений “будут отрабатывать задачи по пресечению и отражению внешней агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов союзного государства”.

Российская военная техника прибыла в Белорусь поездами 17 января.

В Минобороны США обеспокоены тем, что на учениях лично присутствует начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, хоть и добавляют, что это не редкость, когда начальники обороны наблюдают за учениями.

