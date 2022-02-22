Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир / Мировые новости

Сертификация Северного потока-2 будет остановлена — Шольц

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Сертификация Северного потока-2 будет остановлена — Шольц

Сертификация российского газопровода Северный поток-2 будет остановлена. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

— Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (немецкий регулятор, – Ред.) доклад по обеспечению энергобезопасности.

Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла произойти сертификация газопровода. Без этой сертификации Северный поток-2 не может быть запущен, – сказал канцлер ФРГ.

По его словам, сертификация не может продолжаться в связи с действиями Российской Федерации в отношении Украины.

Шольц подчеркнул, что Россия нарушила международные договоренности и сделала “непостижимый, неоправданный” шаг.

Строительство российского газопровода было завершено, но проект все еще нуждался в регулирующей сертификации от немецких властей, прежде чем газ можно было поставлять. Российский газопровод был источником споров с США, выразившими обеспокоенность тем, что он усиливает зависимость Европы от России в ее энергетических потребностях.

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин признал “независимость” гибридных формирований “ДНР” и “ЛНР”.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля днем примут санкции против России в связи с ее признанием террористических “ДНР” и “ЛНР”, а также решением о введении войск в регионы.

После признания РФ “ЛДНР” президент Украины Владимир Зеленский выступил за скорейшее введение санкций против России. Он подчеркнул, что вчерашнее решение Кремля стало новым актом агрессии против Украины, нуждающимся в немедленной и решительной реакции мира.

Источник: Deutsche Welle

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка