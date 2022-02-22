Сертификация Северного потока-2 будет остановлена — Шольц

Сертификация российского газопровода Северный поток-2 будет остановлена. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

— Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства (немецкий регулятор, – Ред.) доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла произойти сертификация газопровода. Без этой сертификации Северный поток-2 не может быть запущен, – сказал канцлер ФРГ.

По его словам, сертификация не может продолжаться в связи с действиями Российской Федерации в отношении Украины.

Шольц подчеркнул, что Россия нарушила международные договоренности и сделала “непостижимый, неоправданный” шаг.

Строительство российского газопровода было завершено, но проект все еще нуждался в регулирующей сертификации от немецких властей, прежде чем газ можно было поставлять. Российский газопровод был источником споров с США, выразившими обеспокоенность тем, что он усиливает зависимость Европы от России в ее энергетических потребностях.

21 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин признал “независимость” гибридных формирований “ДНР” и “ЛНР”.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел Евросоюза 22 февраля днем примут санкции против России в связи с ее признанием террористических “ДНР” и “ЛНР”, а также решением о введении войск в регионы.

После признания РФ “ЛДНР” президент Украины Владимир Зеленский выступил за скорейшее введение санкций против России. Он подчеркнул, что вчерашнее решение Кремля стало новым актом агрессии против Украины, нуждающимся в немедленной и решительной реакции мира.