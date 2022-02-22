Президент Украины Владимир Зеленский выступил за скорейшее введение санкций против России в ответ на так называемое признание Кремлем террористических псевдообразований “Д/ЛНР”.

Об этом глава государства заявил на совместном с президентом Эстонии Аларом Карисом брифинге.

– Очень важна санкционная помощь… Сейчас все происходит очень быстро, и именно быстрая помощь нужна. Видите, как Россия, например, признала “Л/ДНР”. Как она это сделала? Очень быстро. Реакция должна быть столь же быстрой, — подчеркнул Зеленский, отвечая на вопрос, какая помощь международных партнеров нужна сейчас Украине.

Президент выразил мнение, что самой мощной в нынешней ситуации стала бы именно санкционная помощь, которая могла бы повлиять на планы РФ по дальнейшей эскалации.

– Санкционная политика – это более мощная политика, которая действительно будет влиять на дальнейшую вероятную эскалацию со стороны России. Не ждать, пока она (эскалация, – Ред.) будет, потому что уже первые шаги этой агрессии сделаны… Считаем, что юридически агрессия осуществлена, — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что вчерашнее решение Кремля стало новым актом агрессии против Украины, который нуждается в немедленной и решительной реакции мира.

– Считаем, что этим решением РФ создает юридическую основу для дальнейшей вооруженной агрессии против государства Украина, при этом нарушая все возможные двух- и многосторонние международные обязательства, — сообщил Зеленский.

Он напомнил, что действия Москвы являются вызовом не только для Украины, но и для Европы и всего мира, ведь именно в нашем государстве сейчас решается будущее европейской безопасности.

– Европа и мир не могут допустить повторения таких трагических ошибок, которые были допущены в Грузии в 2008 году. Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку Северного потока-2, – заявил Зеленский.

Как известно, 21 февраля по итогам внеочередного заседания Совета безопасности РФ, созванного Владимиром Путиным, Кремль “признал Л/ДНР”.

А 22 февраля Госдума РФ поддержала ратификацию “договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи” с псевдореспубликами.

Сразу после решения Кремля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций против террористических формирований “Д/ЛНР”. Речь идет о запрете инвестиций, торговли и финансирования псевдореспублик.

Европейские лидеры также заявили, что России не удается избежать ответственности и санкций.