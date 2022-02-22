Министры иностранных дел Евросоюза во вторник днем примут санкции против России в связи с ее признанием террористических “ДНР” и “ЛНР”, а также решением о введении войск в регионы.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства блока Жозеп Боррель, сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Боррель не назвал ввод Москвой войск на оккупированный Донбасс полномасштабным вторжением, но подчеркнул, что ЕС считает этот регион территорией Киева. Дипломат подчеркнул, что российские войска находятся на украинской земле.

Перед проведением форума министров в Париже Жозеп Боррель заявил, что ответ Евросоюза будет в виде санкций, масштабы которых решат министры. Глава европейской дипломатии ожидает, что государства-члены придут к единогласному решению.

Отмечается, что есть страны, которые выступают за ограниченные санкции против РФ.

Ранее постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила, что Соединенное Королевство объявит о новых санкциях в отношении России в связи с ее решением признать “независимость” незаконных “ДНР” и “ЛНР”, а также из-за решения ввести российские войска в Украину.

21 февраля вечером президент России Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совбеза РФ. По итогу было принято решение признать “независимость” псевдореспублик “ЛНР” и “ДНР”.