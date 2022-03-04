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Российского олигарха Михаила Уотфорда нашли мертвым в Лондоне — СМИ

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Михайло Вотфорд

Российский олигарх украинского происхождения Михаил Уотфорд был найден повешенным в гараже своего имения неподалеку от Лондона. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на The Sun.

66-летнего энергетического магната украинского происхождения нашел повешенным садовник в его имении Вентворт в Вирджинии-Уотер, графстве Суррей, в понедельник.

Полиция считает смерть Уотфорда “непонятной”, но не подозрительной.

Друг семьи сообщил СМИ, что совпадение времени его смерти и вторжения РФ в Украину “не случайно“. Другой источник The Sun заявил, что смерть Уотфорда “вызывает вопросы” после других подозрительных смертей граждан России.

Также время смерти совпало с заявлением премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о намерении обнародовать полный список людей, связанных с режимом Владимира Путина, и введением санкций.

Михаил Уотфорд, урожденный Михаил Толстошея, родился в 1955 году в Украине. Он разбогател на нефти и газе. В начале 2000-х переехал в Британию, где занимался недвижимостью.

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Источник: Daily Mail

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