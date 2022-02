Джонсон записал видеообращение на русском языке к гражданам РФ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился на русском языке к россиянам с призывом остановить войну. Соответствующее видеообращение он опубликовал в социальных сетях.

Сначала Джонсон говорил по-английски, а затем перешел на русский.

Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что война в Украине может и должна закончиться. Также в обращении он заговорил на украинском языке.

To the people of Ukraine: Slava Ukraini.

To the people of Russia: I do not believe this war is in your name.

This crisis, this tragedy, can and must come to an end. Because the world needs a free and sovereign Ukraine. pic.twitter.com/ijbAAb8G67

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 25, 2022