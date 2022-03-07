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Факты / Мир / Мировые новости

Ранили и ограбили: российские захватчики напали на журналиста из Швейцарии

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Гійом Бріке (Guillaume Briquet)

В Николаевской области российские захватчики обстреляли и ограбили журналиста из Швейцарии.

Гийом Брике (Guillaume Briquet) работал на территории соседней области, освещая происходящие в Украине события. При движении в сторону Николаева его бронированный автомобиль был обстрелян военными оккупационных российских сил.

— Несколько пуль попали в стекло, причинив иностранцу ранения. Журналист получил повреждение лица и предплечья. После остановки транспортного средства российские захватчики отобрали у гражданина документы, денежные средства, фото-, видеотехнику, ноутбук и другие ценные вещи и отпустили, —  сообщила полиция Кировоградской области.

Потерпевший журналист как можно скорее отправился на территорию Кировоградской области. Раненого на блокпосту встретили полицейские Кропивницкого, которые помогли мужчине добраться до лечебного учреждения, где ему была оказана медицинская помощь.

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