Европейский Союз планирует увеличить военную помощь Украине на закупку вооружения до €1 млрд.

Об этом сегодня рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед началом заседания Совета ЕС в Брюсселе. Сегодня там должны пройти консультации министров обороны и глав МИД стран Евросоюза.

В комментарии журналистам Бербок подтвердила, что на встрече в Брюсселе должно быть принято политическое решение об увеличении вдвое финансирования поставок оружия и боеприпасов Украине со стороны ЕС (т.е. с €500 млн до €1 млрд).

– Украина нуждается в дополнительных вооружениях, и мы, со стороны Германии, поддерживаем это, — заявила Бербок.

Она заверила, что правительство Германии будет способствовать скорейшей закупке и доставке оружия Украине от немецких производителей.

– Мы уже об этом заботимся, чтобы если нужно будет покупать (вооружение, – Ред.) у немецких производителей, то это могло произойти как можно скорее, – подчеркнула Бербок.

В то же время, она отказалась комментировать детали поставок оружия Украине из соображений безопасности (на фоне угроз со стороны РФ бомбить пути таких поставок).

– Нельзя говорить об этом публично, потому что это вопросы жизни и смерти, — отметила глава МИД Германии.

Как известно, до полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Берлин всячески блокировал поставки оружия нашему государству.

Комментируя войну в Украине и бомбардировку украинских городов войсками РФ, Бербок подчеркнула, что это военные преступления.

– Когда мы видим, как усиливаются бомбардировки именно гражданской инфраструктуры, вполне сознательные бомбардировки больниц, театров, где известно, что внутри спрятались гражданские люди, семьи. Относительно этого будут принимать решения суды, но для меня это четко и однозначно военные преступления, — заявила она.

Бербок также заверила, что Берлин сейчас ищет альтернативных поставщиков нефти и газа, вместо РФ (чтобы избавиться в будущем от зависимости от российских энергоносителей).

– Мы подчеркиваем, что перережем все пути, которые у нас есть с РФ, чтобы изолировать российское правительство и российского президента на всех каналах, — сообщила министр.

Читайте Германия предоставляет Украине Stinger

Недавно увеличение военной помощи Украине также анонсировал высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он рассказывал, что планируется увеличить помощь с €500 млн до €1 млрд.

Удвоить военную поддержку Украины должен Европейский фонд мира (European Peace Facility) – это инструмент ЕС, покрывающий финансирование в военной или оборонной сферах.

В конце февраля в Евросоюзе приняли решение предоставить летальное вооружение Украине на €450 млн и нелетальную помощь (топливо, защитное оборудование) на €50 млн. Тогда Боррель отмечал, что ЕС впервые в истории профинансирует закупки и поставки летального оружия третьей стране.

Боррель также рассказывал, что страны Евросоюза согласовали предоставление нашему государству боевых самолетов. Тем не менее, Украина их так и не получила.

Источник: Die Welt, Die Zeit, Deutsche Welle