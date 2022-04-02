Россия усилила свою пропаганду на фронте информационной войны, начав распространять среди стран Латинской америки сообщения об угрозе со стороны Соединенных Штатов.

Об этом пишет Associated Press.

Так, в статье, первоначально опубликованная в конце февраля в Twitter испанского филиала российского пропагандистского телеканала RT en Español, говорилось об угрозе для мира со стороны США. Данное СМИ рассчитано на аудиторию, находящуюся на другом конце земного шара от того, где происходят боевые действия в Украине.

— Никогда не забывайте, кто является настоящей угрозой для мира, — гласит заголовок, переведенный с испанского языка.

AP пишет, что во время войны Россия начала вбрасывать ложную информацию в ленты испаноязычных пользователей социальных сетей в странах, которые уже давно недоверяют США. Цель — заручиться поддержкой Кремля в этих странах и вызвать противодействие ответным мерам Америки.

И хотя многие из российских фейков были опровергнуты, они все же широко распространяются в Латинской Америке и способствуют тому, что контролируемые Кремлем издания стали одними из главных испаноязычных источников информации о войне РФ против Украины.

Российский канал RT en Español стал третьим по популярности сайтом в Twitter для испаноязычной информации о российском вторжении.

— Успех RT должен обеспокоить всех, кто беспокоится об успехе демократии… RT ориентирован на авторитарный контроль и, в зависимости от контекста, национализм и ксенофобию. Мы рискуем тем, что Россия получит контроль над все большей долей рынка глазных яблок, — сказал Сэмюэл Вулли, профессор Техасского университета, занимающийся исследованием дезинформации.

После начала полномасштабного вторжения американские технологические компании предприняли ряд мер, чтобы ограничить возможности российских каналов по распространению пропаганды: были запрещены приложения, связанные с этими каналами, содержание сообщений этих СМИ были лишены накрутки популярности, а на сами источники пропаганды были навешены ярлыки государственных СМИ. В то же время, Евросоюз запретил RT и российское госинформагентство Sputnik.

При этом, как отмечает AP, распространение российской пропаганды процветает на испаноязычных веб-сайтах, досках объявлений и страницах в социальных сетях.

— Хотя Россия также создает пропаганду на таких языках, как английский, арабский, французский и немецкий, она нашла особый успех у испаноязычных пользователей, пишет издание со ссылкой недавнее исследование Эстебана Понсе де Леона, аналитика из Боготы (Колумбия) в Лаборатории цифровых криминалистических исследований Атлантического совета, вашингтонского аналитического центра, который получает финансирование от правительства США и других стран.

Подобная дезинформация может легко попасть из Латинской Америки в другие страны, в том числе в США, где проживает большое количество испаноязычного населения, пишет издание. Иногда она передается между родственниками, которые могут делиться друг с другом утверждениями через континенты, пишет AP.

— Есть разные пути, по которым RT активно привлекает сообщества в Латинской Америке и США… Это часть причины, по которой RT был так эффективен, — они создавали эту сеть или сообщество заранее, — сказал исследователь из демократической компании Equis Labs Хакобо Ликона.

Журналисты отмечают, что испаноязычная служба RT начала свою работу в 2009 году, через четыре года после появления англоязычной версии. Она быстро набрала популярность и сейчас намного популярнее своей англоязычной версии. На странице RT en Español в Facebook более 16 миллионов подписчиков, что почти втрое больше, чем на англоязычном сайте.

В марте 2022 года на странице RT en Español в Facebook произошел всплеск активности, ежедневно на ее страницах появлялось около 75 тысяч лайков, реакций и комментариев, согласно анализу Института Equis, демократической компании, занимающейся исследованиями и опросами. Рост активности продолжился даже после того, как технологическая компания Meta заявила, что она удаляет страницы российских государственных СМИ на своих платформах, которые включают Facebook и Instagram.