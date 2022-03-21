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Факты / Украина

РФ готовит возможные провокации: на российских кораблях закрашивают названия и номера

Марта Бондаренко редактор ленты
РФ готовит возможные провокации: на российских кораблях закрашивают названия и номера

Российские военные закрашивают на своих кораблях названия и бортовые номера. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По словам наших пограничников, таким образом Россия готовится к возможным провокациям в отношении гражданских судов с последующим обвинением украинских военных кораблей.

– Под предлогом фейковой контртеррористической операции заблокировали работу украинских портов. Обстреляли четыре гражданских судна. Из одного из подбитых танкеров сделали экологическую бомбу. Захватывают и удерживают в плену гражданские грузовые суда, — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

Кроме того, оккупанты препятствуют проведению спасательных операций. Враг захватил одно поисково-спасательное судно и неоднократно угрожал применением оружия спасательным катерам, которые шли на помощь экипажам подбитых судов.

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В Госпогранслужбе подчеркнули, что такие действия страны-агрессора не остались без реакции мирового сообщества.

Так, российские суда не смогут покидать порты из-за отказа компании Регистр Ллойда Вояж Рус продавать и обновлять в РФ электронные навигационные карты C-MAP, которыми пользуется большинство российских судов.

ЕС и Великобритания намерены запретить вход российских кораблей в свои порты. В Швеции уже объявили бойкот всем российским судам и грузам.

Кроме того, Дунайская комиссия лишила Россию полномочий и требует компенсации за срыв судоходства. Турция же согласно полномочиям в соответствии с Конвенцией Монтре в 1936 году может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что после того, как войска РФ временно захватили украинский Бердянск, из морского порта города исчезли пять кораблей с зерном.

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Источник: Госпогранслужба

Фото: Pixabay

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