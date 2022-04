Зеленский был прав: Джон Болтон раскритиковал позицию ООН по войне РФ в Украине

Политические институты ООН коренным образом разрушены, и ее неспособность разрешить конфликт стала очевидна после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом в одном из интервью заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

I spoke with @cnn to discuss the UN and their inaction on Ukraine. “I thought he [Zelensky] was absolutely right…And I thought one more convert to understanding what’s wrong with the United Nations. Its political institutions are fundamentally broken.” https://t.co/4aMeQoLSTD

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 16, 2022