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Зеленский был прав: Джон Болтон раскритиковал позицию ООН по войне РФ в Украине

Наташа Тарчевська редактор ленты
Зеленский был прав: Джон Болтон раскритиковал позицию ООН по войне РФ в Украине

Политические институты ООН коренным образом разрушены, и ее неспособность разрешить конфликт стала очевидна после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом в одном из интервью заявил бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

– Общался с CNN. Обсудил бездействие ООН по Украине. “Я думаю, что он (Зеленский) был абсолютно прав… И я думаю, что это еще одна причина понять, что не так с Организацией Объединенных Наций. Ее политические институты фундаментально сломаны”, — заявил он.

Таким образом, Джон Болтон выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому, который 6 апреля жестко обратился в Совет Безопасности ООН.

Тогда он заявил, что мир имеет дело с государством, которое превращает право вето в Совете Безопасности ООН в право на смерть, имея в виду членство РФ.

Владимир Зеленский призвал Совбез ООН к реформированию, а если это не сработает – “следующим вариантом было бы полностью самораспуститься”.

Отметим, что Джон Болтон в 2005-2006 годах занимал должность представителя США в ООН. В то же время он заявлял, что эта организация является “пережитком Холодной войны, который нужно как можно скорее отправить на свалку истории”.

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