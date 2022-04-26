Украинская разведка накануне сообщила о спланированной провокации российских спецслужб в непризнанном Приднестровье. За организацией стоит ФСБ, а целью является оправдание войны с Украиной или привлечь “ПМР” к боевым действиям.

26 апреля в приднестровском поселке Маяк прогремели взрывы. По предварительным данным, взорваны две вышки связи. По состоянию на 10:00 на Flightradar24 было видно, что территорию Молдовы уже облетают самолеты, но в 13:45 был зафиксирован вылет пассажирского борта Airbus A320-232 сообщением Кишинев-Лиссабон.

Параллельно на выезде с территории непризнанного Приднестровья образовались большие очереди.

После 11.00 президент Молдовы Майя Санду созвала заседание Совбеза из-за сложившейся ситуации в оккупированном Приднестровье. Сразу после этого, так называемое руководство “Приднестровской молдавской республики” объявило, что в ближайшее время примет решение в защиту интересов “ПМР”.

Еще до 12:00 в Приднестровье установили красный уровень террористической угрозы. Соответствующее решение принял Совбез самопровозглашенной республики. Также “власть” Приднестровья заявила о трех “терактах”.

Под терактами подразумевается странная атака на здание МГБ в Тирасполе, ЧП в военной части в Парканах и подрыв вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

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A photo of the two most powerful towers of the radio center in #Transnistria, which used to broadcast #Russian radio which were knocked out. pic.twitter.com/QDJhDYYOWv — NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2022

После серии взрывов в Приднестровье Служба информации и безопасности Молдовы заявила, что внимательно следит за ситуацией в стране, и призвала граждан не доверять сообщениям из сомнительных источников.

Впоследствии стало известно, что в городах Приднестровья собираются установить блокпосты. Оккупационные “власти” заявили, что избирательно будут проверять тех, кто будет въезжать в город днем, и всех, кто будет въезжать ночью. Городские учебные заведения Приднестровья до конца учебного года перевели на дистанционный режим обучения. Там уже заявили об отмене парада до 9 мая.

Подготовка к взрывам в Приднестровье

Взрывы в непризнанной “Приднестровской Молдавской Республике” – очередные спланированные провокации спецслужб РФ.

В украинской разведке сообщали, что в непризнанном Приднестровье еще несколько дней назад начали готовиться к взрывам. Их организует ФСБ с целью оправдания войны с Украиной или привлечения ПМР к боевым действиям в войне против Украины.

— 22 апреля секретарь “Госкомиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций” “ПМР” Вадим Шмаленко обратился с письмом к председателю Каменского района Владимиру Бычкову. В нем говорилось о срочной (до 16.00 того же дня) подготовке сведений о наличии и местоположении “защищенного пункта управления гражданской обороны города”, — сообщили в Гур Минобороны Украины.

В случае отсутствия такого пункта ставился вопрос о его срочном создании.

В разведке отметили, что это означает, что еще за три дня до инцидента, руководители “ПМР” уже готовились к его проведению и позаботились об обустройстве защищенного и комфортного бункера.

Взрывы в “ПМР” 25 апреля

В столице непризнанного Приднестровья Тирасполе 25 апреля около 17:45 прогремела серия взрывов. Они прошли в помещении, где расположены офисы местного “Министерства государственной безопасности” и филиала российской ФСБ.

В результате инцидента здание было повреждено, окна выбиты. На улице рядом с помещением лежали предметы в виде тубусов. Вероятно использованы ручные гранатометы РПГ-22 и РПГ-27.

В украинской разведке отметили, что этот случай – одна из ряда провокативных мероприятий, организованных ФСБ для нагнетания панических и антиукраинских настроений.

Новые планы России

На 58-й день войны в Украине командование Центрального военного округа страны-агрессора РФ РФ назвало выход в Приднестровье одной из целей второго этапа войны.

— Контроль над югом Украины – это еще один выход в Приднестровье, – заявил и.о. командующего войсками ЦПО РФ Рустам Миннакаев.

Он добавил, что там также “отмечаются факты давления русскоговорящего населения”.

По его словам, контроль над Донбассом и Южной Украиной “позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также влиять на жизненно важные объекты украинской экономики”.

Для пробивания коридора в Приднестровье, как ранее указывали эксперты, России нужно взять Одессу и Николаев.

Ранее российские власти называли своей целью только полный контроль над Донецкой и Луганской областями, а о юге Украины речь не шла.