Украинская разведка накануне сообщила о спланированной провокации российских спецслужб в непризнанном Приднестровье. За организацией стоит ФСБ, а целью является оправдание войны с Украиной или привлечь “ПМР” к боевым действиям.

26 апреля в приднестровском поселке Маяк прогремели взрывы. По предварительным данным, взорваны две вышки связи. По состоянию на 10:00 на Flightradar24 было видно, что территорию Молдовы уже облетают самолеты, но в 13:45 был зафиксирован вылет пассажирского борта Airbus A320-232 сообщением Кишинев-Лиссабон.

Параллельно на выезде с территории непризнанного Приднестровья образовались большие очереди.

После 11.00 президент Молдовы Майя Санду созвала заседание Совбеза из-за сложившейся ситуации в оккупированном Приднестровье. Сразу после этого, так называемое руководство “Приднестровской молдавской республики” объявило, что в ближайшее время примет решение в защиту интересов “ПМР”.

Еще до 12:00 в Приднестровье установили красный уровень террористической угрозы. Соответствующее решение принял Совбез самопровозглашенной республики. Также “власть” Приднестровья заявила о трех “терактах”.

Под терактами подразумевается странная атака на здание МГБ в Тирасполе, ЧП в военной части в Парканах и подрыв вышки радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

A photo of the two most powerful towers of the radio center in #Transnistria, which used to broadcast #Russian radio which were knocked out. pic.twitter.com/QDJhDYYOWv

— NEXTA (@nexta_tv) April 26, 2022